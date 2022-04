Iga Świątek doceniona przez rywalkę. Polka została porównana do postaci ze znanego serialu

Iga Świątek imponuje formą. W tym sezonie jest po prostu nie do zatrzymania. Młoda Polka jest niepokonana od 23 meczów. Po raz ostatni przegrała z Jeleną Ostapenko. Miało to miejsce w połowie lutego. Od tamtej pory wygrywa turniej za turniejem. W sumie triumfowała w czterech zawodach z rzędu (w Dosze, Indian Wells, Miami i Stuttgarcie). Ponadto od kilku tygodni zasłużenie jest liderką światowego rankingu WTA. Dynamiczny rozwój raszynianki dostrzegają nie tylko jej kibice, ale również rywalki.

Maria Sakkari porównała Igę Świątek do superbohaterki

Greczynka Maria Sakkari jest pod wrażeniem ostatnich występów Polki. Piąta rakieta świata uważa, że Iga Świątek zasłużenie przewodzi w światowym zestawieniu. Co więcej, 26-letnia tenisistka znalazła dość nietypowe porównanie. – Można powiedzieć, że to bardzo, naprawdę bardzo miła dziewczyna. Dobra osoba, co można wyczytać z jej oczu, aury i wszystkiego. Jestem pewna, że lubi „Stranger Things”, prawda? Można powiedzieć, że ma w sobie taką... może nie supermoc, ale coś innego. Jak „Jedenastka”, ta postać. Może to przez te krótkie włosy. Nie wiem, ale ma to coś – powiedziała Sakkari cytowana przez Eurosport.

W tym sezonie obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba pojedynki na swoją korzyść rozstrzygnęła raszynianka. Maria Sakkari zwróciła uwagę na to, że Iga Świątek od półfinału w Dosze, w którym przyszło im rywalizować, osiąga fantastyczne wyniki. – W pełni na to zasługuje. Mówiłam wam, że podejmowała właściwe decyzje. Nie wygrywa się czterech turniejów z rzędu, jeśli się na to nie zasługuje i to jest ekscytujące – dodała.

Na ten moment tenisistka z Grecji traci do naszej reprezentantki 2530 punktów. Piąta rakieta świata próbuje wrócić do formy, po tym, jak w ostatnich dwóch turniejach, w których brała udział, kończyła zmagania już na pierwszej rundzie.

