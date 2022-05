Iga Świątek skorzystała z gościnności swojego idola. „Zaczepiła” go w nietypowy sposób

Iga Świątek po czterech wygranych turniejach z rzędu poinformowała, że póki co nie powalczy o piąte trofeum. Polka zrezygnowała z występu w Madrycie i postanowiła udać się na zasłużone wakacje. Obecnie liderka światowego rankingu WTA przebywa na Majorce, gdzie nie tylko regeneruje się przed dalszą częścią sezonu, ale też intensywnie trenuje.

Iga Świątek trenuje w akademii Rafaela Nadala

Tenisistka korzysta przy tym z gościnności swojego idola, Rafaela Nadala. Zawodniczka trenuje w akademii hiszpańskiego tenisisty, o czym ośrodek poinformował na Twitterze. „Witamy w Rafa Nadal Academy by Movistar” – czytamy w poście, do którego dołączono zdjęcie przedstawiające Świątek na korcie.

Sama zawodniczka również pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie w poniedziałek 2 maja postanowiła w nietypowy sposób „zaczepić” Nadala. Polka dodała zdjęcie kawy z pianką, na której utworzono z posypki logo akademii. „Cześć Rafael Nadal” – napisała, oznaczając utytułowanego tenisistę.

Iga Świątek nie zagrała w Madrycie

Przypomnijmy, Iga Świątek 27 kwietnia poinformowała, że nie wystąpi na turnieju WTA 1000 w Madrycie. „Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas, aby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami” – napisała na Twitterze.

Polka wyjaśniła, że nie zagra w stolicy Hiszpanii, ponieważ potrzebuje przerwy od występów na korcie. „Moje ciało potrzebuje regeneracji. Po odpoczynku i zadbaniu o ramię będę przygotowywała się za granicą do turnieju w Rzymie i do Rolanda Garrosa. Do zobaczenia niebawem. Liczę, że w Madrycie zagram jeszcze nie raz” – dodała.

