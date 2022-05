Hubert Hurkacz stoi przed trudnym zadaniem. Podpowiadamy, kiedy mecz Polaka w turnieju ATP w Madrycie

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Mutua Madrid Open 2022 zmierzył się z Hugo Dellienem. Polak pokonał rywala w trzech setach (7:5, 6:7, 6:3), chociaż mógł wygrać w dwóch partiach. Pochodzący z Wrocławia tenisista nie wykorzystał jednak kilku meczboli i musi poprawić swoją grę, jeśli marzy o awansie do dalszego etapu turnieju.

Hubert Hurkacz przed trudnym zadaniem

Rywalem Hurkacza w drugiej rundzie będzie Alejandro Davidovich Fokina. I chociaż Polak przystąpił do zmagań w Madrycie rozstawiony z numerem 12., to nie będzie zdecydowanym faworytem starcia z Hiszpanem. Niespełna 23-letni zawodnik ma za sobą bowiem bardzo udane tygodnie, a wysoką dyspozycję potwierdził w kwietniowym turnieju w Monte Carlo. Fokina dotarł wówczas do finału imprezy, w którym uległ Stefanosowi Tsitsipasowi.

Hurkacz i Fokina do tej pory mierzyli się trzykrotnie. W 2020 roku Hiszpan pokonał Polaka w drugiej rundzie US Open, a w kolejnym sezonie wygrał z Hurkaczem w Montpellier. Ten zrewanżował się w Cincinnati, kiedy to pokonał Fokinę w pierwszej rundzie.

Mutua Madrid Open 2022. Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Mecz drugiej rundy z udziałem Huberta Hurkacza odbędzie się w środę 4 maja. Tenisiści powinni wyjść na kort około godz. 16, a ich zmagania będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

