Hubert Hurkacz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. Kiedy i o której Polak gra w ćwierćfinale turnieju ATP w Madrycie?

Hubert Hurkacz dobrze radzi sobie w Mutua Madrid Open 2022, gdzie dotarł już do ćwierćfinału. Polak w pierwszej rundzie zmierzył się z Hugo Dellienem, z którym poradził sobie w trzech setach. Kolejnym rywalem pochodzącego z Wrocławia tenisisty był Alejandro Davidovich Fokina, który w ostatnich tygodniach prezentował wysoką formę i dotarł aż do finału turnieju w Monte Carlo. Hurkacz ograł jednak Hiszpana, awansując tym samym do 1/8 finału.

W walce o ćwierćfinał 25-latkowi przyszło zmierzyć się z Dusanem Lajoviciem, który w pierwszym secie wysoko postawił poprzeczkę Polakowi. Hurkacz w drugiej partii zdołał jednak wykorzystać swoje atuty i dzięki dobremu serwisowi wypracować przewagę. Ostatecznie nasz reprezentant wygrał 2:0 i zameldował się w czołowej ósemce turnieju. Teraz przed Hurkaczem arcytrudne zadanie pokonania Novaka Djokovicia.

Hubert Hurkacz – Novak Djoković

Wicelider rankingu ATP wprawdzie w obecnym sezonie daleki jest od wysokiej formy, ale wciąż należy do grona najlepszych tenisistów na świecie. To sprawia, że mecz z Hurkaczem zapowiada się bardzo emocjonująco, a dodatkowego smaczku tej rywalizcji dodaje fakt, że górą we wszystkich dotychczasowych starciach obu tenisistów był Serb. Polak stanie więc przed dogodną okazją na wykorzystanie słabszej dyspozycji rywala i przełamanie tej passy.

Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Mecz Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem zostanie rozegrany w piątek 6 maja. Początek spotkania przewidziano na godz. 14, a transmisja ze starcia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

