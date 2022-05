Nowe informacje w sprawie Igi Świątek. To nagranie wiele wyjaśnia

Iga Świątek rozgrywa świetny sezon, a w Madrycie stanęłaby przed szansą na wygranie piątego turnieju z rzędu. Liderka światowego rankingu zrezygnowała jednak z występu w stolicy Hiszpanii, motywując decyzję problemami z ramieniem i zmęczeniem. Polka udała się na zasłużone wolne, ale też nie ograniczała się wyłącznie do odpoczynku. Zawodniczka pojawiła się na Majorce, gdzie trenowała w akademii Rafaela Nadala.

Po kilku dniach treningów Świątek przeniosła się do Rzymu, gdzie weźmie udział w rozpoczynającym się 9 maja turnieju. Wiele wskazuje na to, że Polka wróciła już do dawnej dyspozycji i jest w stanie rywalizować na korcie. „Prawie 2-3 minuty bez straty piłki. Świątek wygląda na zdrową” – ujawnił na Twitterze włoski dziennikarz Lorenzo Ercoli, dodając nagranie z udziałem niespełna 21-letniej tenisistki.

twitter

Iga Świątek nie zagrała w Madrycie

Przypomnijmy, Iga Świątek o tym, że nie wystąpi na turnieju w Madrycie, poinformowała 27 kwietnia. „Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas, aby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami” – napisała na Twitterze.

Liderka światowego rankingu wyjaśniła, że nie zagra w stolicy Hiszpanii, ponieważ potrzebuje przerwy od występów na korcie. „Moje ciało potrzebuje regeneracji. Po odpoczynku i zadbaniu o ramię będę przygotowywała się za granicą do turnieju w Rzymie i do Rolanda Garrosa. Do zobaczenia niebawem. Liczę, że w Madrycie zagram jeszcze nie raz” – dodała.

