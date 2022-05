Alexander Zverev wściekł się po finale w Madrycie. Niemiec znalazł przyczynę porażki

Alexander Zverev zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu ATP. Niemiecki tenisista rosyjskiego pochodzenia udowodnił swoją klasę podczas Mutua Madrid Open 2022. 25-latek dotarł do finału tych zawodów, ale ostatecznie nie zdołał triumfować. W decydującym starciu lepszy od niego okazał się Hiszpan Carlos Alcaraz. 19-latek nie dał mu najmniejszych szans i zwyciężył 6:3, 6:1. Spotkanie zakończyło się po zaledwie 64 minutach. Młody zawodnik sprawił sporą sensację, ponieważ wcześniej z turnieju wyeliminował m.in. Rafaela Nadala oraz Novaka Djokovicia.

Alexander Zverev oskarża organizatorów ATP w Madrycie

Reprezentant naszych zachodnich sąsiadów nie krył swojego rozczarowania. Był wściekły, a do tego miał sporo zastrzeżeń co do pracy organizatorów imprezy w stolicy Hiszpanii. W pomeczowej rozmowie Alexander Zverev zwrócił uwagę na to, że ogromny wpływ na jego dyspozycję w finale miał fakt, że swój półfinałowy pojedynek z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem zakończył dopiero w środku nocy. Dlatego nie zdążył się odpowiednio zregenerować.

– Carlos zagrał niesamowicie, ale muszę wyznać, że praca ATP w tym tygodniu było absolutną hańbą. W piątek położyłem się spać o 4:00, dwa dni temu zaś o 5:20. Rywalizacja z Carlosem, który jest obecnie najlepszym tenisistą świata, w finale turnieju ATP jest wymagająca – powiedział 25-letni zawodnik, cytowany przez express.co.uk.

Po chwili dodał, że to nie był jego dzień. Zaprezentował się dużo poniżej swoich możliwości. Podkreślił, że miał problemy z własnym serwisem, przez co popełnił sporo niewymuszonych podwójnych błędów. – Nie miałem szans, by być sobą – skwitował Niemiec.

Czytaj też:

Wiemy, ile zarobił Hubert Hurkacz za turniej w Madrycie. Gigantyczne pieniądze!