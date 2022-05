Idol Igi Świątek komplementuje polską zawodniczkę. Tym imponuje mu najbardziej

Iga Świątek świetnie radzi sobie w turnieju WTA 1000 w Rzymie, ale to nie jest jedyny powód do dumy, który może czuć. Wiele ciepłych słów pod jej adresem wypowiedział bowiem człowiek, którego raszynianka podziwia. Chodzi oczywiście o Rafaela Nadala.

Rafael Nadal komplementuje Igę Świątek

Zawodnik ten bierze udział w turnieju ATP w stolicy Włoch, gdzie gra również Polka. Jako że ich serdecznie relacje są powszechnie znane, Hiszpan został zapytany o Świątek na konferencji prasowej. Kilka zdań, które poświęcił reprezentantce naszego kraju, jest naprawdę budujących.

– Iga dokonuje niesamowitych rzeczy. Gra świetnie i wygrywa każdy turniej. Jestem szczęśliwy z jej powodu. To spontaniczna i naturalna dziewczyna – powiedział Hiszpan podczas konferencji prasowej w Rzymie. – Ostatnio gra świetnie i wygrywa każdy turniej. Zwyciężyła w Indian Wells, a potem w Miami, to nie jest łatwe. Miło widzieć, że takie osoby jak ona, osiągają sukcesy w sporcie – stwierdziła żywa legenda tenisa.

Iga Świątek idzie jak burza w WTA 1000 w Rzymie

Co ciekawe Świątek w ostatnich tygodniach przed rozgrywkami w Rzymie trenowała w Hiszpanii, w akademii należącej do jej idola. Właśnie tam dochodziła do siebie po kontuzji barku, przez którą ominął ją udział w Mutua Madrid Open.

Teraz jednak Polka znów obiecująco radzi sobie w rozgrywkach rangi WTA 1000 w stolicy Italii. Dotychczas wyszła na włoskie korty dwukrotnie i oba mecze zakończyły się jej zwycięstwem. Najpierw pokonała 2:0 (6:3, 6:0) Elenę-Gabrielę Ruse, a w kolejnym starciu również Wiktorę Azarenkę – również 2:0 (6:4, 6:1). Kolejną przeciwniczką Świątek w Rzymie będzie Bianca Andreescu z Kanady.

