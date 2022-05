Iga Świątek dąży do kolejnego triumfu? Ekspert nie ma wątpliwości

Iga Świątek wygrała już w sezonie 2022 cztery duże turnieje. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że dokonała tego cztery razy z rzędu. Polka do Madrytu nie przyjechała, ponieważ potrzebny jej był odpoczynek i regeneracja pobolewającego barku. Przerwa się skończyła, a nasza zawodniczka lada moment weźmie udział w ćwierćfinale rzymskiego „tysięcznika”, w którym zmierzy się z Kanadyjką Biancą Andreescu.

Świątek może wygrać piąty turniej z rzędu? „Jest to oczywiście możliwe”

Wojciech Fibak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przyznał, że wygranie piątego turnieju z rzędu jest dla Igi Świątek jak najbardziej możliwe. – Z talentem, determinacją i walecznością Igi jest to oczywiście możliwe. Ostatnie dwa mecze pokazały jednak, że Iga nie ma tego idealnego rytmu, którym zachwycała we wcześniejszych turniejach. To jest pierwszy turniej na mączce, na zewnątrz, na słońcu – ocenił były tenisista.

Ekspert zaznaczył jednak, że porażka jest elementem gry w tenisa. – Trzeba jednak przypomnieć, że specyfiką tenisa jest to, że gra się często, na różnych kontynentach w różnych warunkach i w elementarz tej dyscypliny wpisana jest porażka. Igę też to w końcu czeka – zaznaczył Fibak. Były tenisista uważa, że największe zagrożenie, które może dopaść Polkę nie jest ukryte w osobie jakiejś tenisistki. – Niestety największym zagrożeniem dla niej byłaby kontuzja, ale Iga jest profesjonalistką. Jest świetnie zorganizowana, dba o swoje zdrowie – stwierdził Fibak

