Iga Świątek wygrała piąty turniej w 2022 roku! Ons Jabeur poległa w finale WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek dotarła do finału WTA 1000 w Rzymie, choć jej droga do tego kluczowego etapu wcale nie była łatwa. Na jej drodze stawały kolejno Elena-Gabriela Ruse, Wiktoria Azarenka, Bianca Andreescu oraz Aryna Sabalenka. Niektóre z nich sprawiły Polce spore kłopoty, choć wyniki meczów na to nie wskazywały – wszystkie rywalki raszynianki zostały pokonane 2:0. Szansa na 28. triumf, z Ons Jabeur, przed rozpoczęciem meczu wynosiła 81 proc., o czym informowała sama federacja WTA.

Finał WTA 1000 w Rzymie – Iga Świątek była sprytniejsza od Ons Jabeur w pierwszym secie

Niemal tradycyjnie już Świątek miała lepszy początek niż rywalka, choć trzeba przyznać, że w dużej mierze za sprawą błędów rywalki, której celność mocno zawodziła. Tunezyjka co prawda poprawiła się później, ale była bezradna przy wielu sprytnych zagraniach naszej reprezentantki – jak na przykład wówczas, gdy ta popisała się efektownym lobem. Po 11 minutach spotkania było już 3:0 w pierwszym secie dla raszynianki, gdy Jabeur kolejny raz trafiła w siatkę.

W tym momencie do głosu doszła 27-latka, aczkolwiek tylko na chwilę. Po nieudanym lobie Świątek, Tunezyjka wygrała gem, lecz już w następnym znów poległa, przegrywając dłuższą wymianę. Pochodząca z północnej Afryki tenisistka nie odpuściła jednak, zdobywając jeszcze jeden punkt po znakomitym serwisie. Polka z kolei zaimponowała, kiedy nie dała się nabrać na skrót – jej przeciwniczka próbowała ich często – i mocnym uderzeniem podwyższyła na 5:2. Kilka minut później już cieszyła się ze zwycięstw w pierwszym secie.

Ons Jabeur goniła wynik w drugim secie. Iga Świątek wygrała WTA 1000 w Rzymie

Jabeur zaczęła sprawiać naszej zawodniczce większe kłopoty na początku drugiego seta. W kluczowych akcjach podejmowała jednak błędne decyzje, takie jak ta o podejściu do siatki po returnie czy włożenie zbyt dużo siły w atak na koniec drugiego gema. W ten sposób oddała Świątek dwa bardzo cenne punkty.

Wkładanie zbyt wiele mocy w poszczególne zagrania było zmorą Tunezyjki. Nie pomogło to jej przy wymianie, po której zrobiło się 3:0 dla Polki, ani w następnym gemie, gdy 27-latka została przełamana, do czego znów sama się przyczyniła, uderzeniem w aut. Dopiero po oddaniu czterech części drugiego seta Jabeur się przebudziła, zmieniając wynik z 4:0 na 4:2 dla raszynianki. Po następnym bardzo trudnym i długim gemie znów radowała się Świątek.

Tak samo jak i kilka minut później, kiedy Tunezyjka uderzyła w siatkę i w ten sposób przypieczętowała triumf Polki w całym turnieju WTA 1000 w Rzymie! Końcowy wynik spotkania to 2:0 (6:2 i 6:2) dla Świątek.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka wystosował apel, Sebastian Świderski szybko odpowiedział. Ważne słowa reprezentanta Polski