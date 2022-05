Igę Świątek zapytano o Zbigniewa Bońka. Zaskakująca odpowiedź tenisistki

Iga Świątek w finale w Rzymie pokonała Ons Jabeur, wygrywając tym samym piąty turniej z rzędu. Polka potwierdziła tym samym dominację na światowych kortach, a w zbliżającym się French Open będzie faworytką do końcowego triumfu. W rozmowie z "Super Expressem" zawodniczka przyznała, że jest podekscytowana możliwością występu w paryskim turnieju, który wygrała dwa lata temu.

Uwielbiam ten turniej i mam wtedy większe niż zwykle pokłady pozytywnej energii. Podejdę do imprezy w Paryżu jak do każdej innej. Rok temu grałam tam z ogromnymi oczekiwaniami wszystkich, nauczyłam się funkcjonować z tą presją – zdradziła.

Niespełna 21-letnia zawodniczka zaznaczyła zarazem, że zostawia sobie „dystans do tego, żeby być człowiekiem” i ma świadomość, że musi czasami akceptować porażki. – Prawda jest taka, że ta seria kiedyś się skończy. Oby nie w Paryżu – dodała, nawiązując do imponującej serii wygranych meczów i turniejów.

Iga Świątek o Zbigniewie Bońku

Nawiązując do zakończonego niedawno turnieju w Rzymie, pochodząca z Raszyna tenisistka przyznała, że każdy mecz „sporo ją kosztował”. – Wiem, że jak widać mój mecz w telewizji, to można dojść do wniosku, że praca była prosta. Za kulisami jest jednak zupełnie inaczej. Jest dużo stresu, wątpliwości. Nawet dostosowanie się do nawierzchni było trudne – zdradziła.

Świątek była wspierana z trybun przez polskich kibiców, wśród których pojawił się Zbigniew Boniek. Liderka światowego rankingu zapytana o ten fakt zdradziła, że jej sztab pozostawał w kontakcie z byłym prezesem PZPN-em, który według tenisistki jest „osobą b bardzo pozytywną”. – Przed turniejem w Rzymie organizował dla nas obiekty do trenowania, z których jednak nie skorzystaliśmy, bo byliśmy w akademii Rafy Nadala w Manacor. Czuję jego wsparcie, wiem, że jest fanem tenisa – stwierdziła.

