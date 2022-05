Iga Świątek rozbawiła dziennikarza. Po tej odpowiedzi tenisistki nie wytrzymał

Iga Świątek po krótkiej przerwie spowodowanej urazem wróciła na kort i w wielkim tylu wygrała turniej w Rzymie. Dla Polki to piąty turniejowy triumf z rzędu, co stawia ją w jednym rzędzie z największymi gwiazdami kobiecego tenisa. Po 2000 roku tylko Venus Williams zdołała wygrać sześć kolejnych imprez rangi WTA. Jej siostra Serena triumfowała pięciokrotnie, podobnie jak Justine Henin.

Iga Świątek rozbawiła dziennikarza

To właśnie o to, jak pochodząca z Raszyna zawodniczka czuje się w otoczeniu sław dyscypliny, zapytano ją w trakcie wywiadu na antenie Tennis Channel. – To niesamowite. Szczerze to coś, o czym nawet nie marzyłam, gdy byłam młodsza. Jestem z siebie bardzo dumna i to pokazuje, jak dobrą pracę wykonuje mój zespół. Są w nim ludzie, na których naprawdę mogę polegać, więc jestem z nich bardzo dumna – podkreśliła.

Prowadzący rozmowę dziennikarz odniósł się też do ostatniego zwycięstwa Polki i zapytał ją, do kogo zadzwoniła w pierwszej kolejności po wygraniu turnieju w Rzymie. – Do nikogo – odpowiedziała Świątek, zapowiadając, że wykona telefon po zakończeniu wywiadu. Odpowiedź liderki światowego rankingu wyraźnie rozbawiła dziennikarza, który zareagował śmiechem.

Iga Świątek faworytką Roland Garros 2022

Polka została zapytana także o zbliżający się French Open, na którym będzie faworytką do końcowego triumfu. – Dwa dni przerwy dobrze mi zrobią, bo to ważne, aby naładować baterie przed Wielkim Szlemem. Myślę, że mam dokładnie takie samo nastawienie, jak przed innymi turniejami – przyznała. – Dla mnie ważne, by wszystko robić krok po kroku. Jestem podekscytowana, ale też skupiam się na pracy – dodała.

