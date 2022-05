Jasna deklaracja Rafaela Nadala. Chodzi o wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa

Turniej ATP w Rzymie zakończył się dla Rafaela Nadala porażką już w 1/8 finału. Powodem takiego stanu rzeczy była z pewnością kontuzja, która zaczęła Hiszpanowi doskwierać w trakcie spotkania z Denisem Shapovalovem z Kanady. 21-krotny zdobywca tytułu wielkoszlemowego zaczął wtedy mieć poważne problemy ze stopą, co w rezultacie dało Kanadyjczykowi dużą przewagę i zwycięstwo 1:6, 7:5, 6:2. Na chwilę pod znakiem zapytania stanął udział Nadala w French Open, którego Hiszpan jest niezaprzeczalnym królem.

Roland Garros. Nadal weźmie udział w turnieju. Towarzyszyć mu będzie lekarz

Mimo kontuzji, która przydarzyła się Nadalowi podczas turnieju w Rzymie, Hiszpan ma zamiar wystąpić w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa. Legendarny tenisista wygrywał tam już 13 razy, co tłumaczy fakt, że jego ulubioną nawierzchnią do gry jest mączka, na której te wielkoszlemowe zawody są rozgrywane. Co ciekawe, jest to też ulubiona nawierzchnia Igi Świątek, która jest ogromną fanką gry 21-krotnego zwycięzcy Wielkiego Szlema.

O swojej decyzji Nadal poinformował w krótkiej wiadomości na Instagramie. „Do zobaczenia w środę, Paryżu” – napisał Hiszpan. Zawodnik pojawi się na turnieju z lekarzem, który będzie mu pomagał w walce z bólem stopy. Nadal ma już w tym roku na swoim koncie zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju. Jego łupem padło Australian Open, ulubiony turniej Novaka Djokovicia, do którego Serb nie został w 2022 roku dopuszczony.

W Paryżu pojawi się również Iga Świątek, która będzie walczyć o szósty triumf z rzędu i drugie wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze na francuskich kortach.

instagramCzytaj też:

Grzegorz Krychowiak poprosił o wolne. Reprezentant Polski ma do załatwienia ważną sprawę