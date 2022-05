Iga Świątek zaskoczona przez swojego idola. Wyjątkową reakcję zarejestrowały kamery

Powoli zbliża się drugi wielkoszlemowy turniej w 2022 roku. Lada chwila najlepsi tenisiści świata wezmą udział w Roland Garrosie na kortach ziemnych we Francji. Jedną z uczestniczek będzie oczywiście Iga Świątek, która powalczy o szósty z rzędu triumf w tym roku i o drugie zwycięstwo w Roland Garrosie w swojej karierze. Przypomnijmy, Polka po ten tytuł po raz pierwszy sięgnęła w 2020 roku, a przecież od tego czasu jej forma znacznie się poprawiła.

Iga Świątek spotkała swojego idola. Temu udało się ją zaskoczyć

Iga Świątek trenuje do French Open w Paryżu, ponieważ lada moment będzie walczyła o swój drugi triumf w turnieju wielkoszlemowym. Zawody rozpoczną się już 22 maja i potrwają do 5 czerwca. Tuż po jednej z sesji treningowych na francuskim korcie Iga Świątek usiadła zmęczona na krześle. Tuż przed nią pojawił się nagle Rafael Nadal, największy idol naszej zawodniczki. Hiszpan podszedł do Polki, by podać jej rękę. Ona jednak zauważyła 21-krotnego zwycięzcę turniejów wielkoszlemowych dopiero w ostatniej chwili i trochę się przestraszyła, o czym świadczy jej reakcja na nagraniu i słowa „O mój Boże”.

Okazało się, że Hiszpan ma trening tuż po niej. Legendarny tenisista przyjechał do Paryża mimo doskwierającej mu kontuzji stopy, której nabawił się podczas turnieju w Rzymie. Podczas zawodów we Francji towarzyszy mu lekarz, który monitoruje zdrowie gwiazdora.

Nadal bardzo docenia Świątek i jej postawę na korcie. – Iga dokonuje niesamowitych rzeczy. Gra świetnie i wygrywa każdy turniej. Cieszę się z jej sukcesu, to spontaniczna i naturalna dziewczyna – mówił Hiszpan na jednej z konferencji prasowych.

