Ekspert zdradza, jak pokonać Igę Świątek. Były tenisista wskazał słabą stronę Polki

Iga Świątek w 2022 radzi sobie rewelacyjnie. Pochodząca spod Warszawy tenisistka wygrała już 28 meczów z rzędu, oraz pięć kolejnych turniejów, w których wzięła udział: WTA w Dosze, Indian Wells, Miami Open oraz WTA w Stuttgarcie i Rzymie. Już teraz ma na koncie więcej zwycięstw niż w całym poprzednim sezonie.

Mats Wilander chwali Igę Świątek i zdradza, jak ją pokonać

Mats Wilander, były wybitny tenisista docenia wyczyny Polki i mówi, że w najbliższej przyszłości taki styl gry jak u naszej rodaczki będzie wyznaczał trendy w kobiecej części tej dyscypliny. – Przyszłość kobiecego tenisa idzie w kierunku zagrania forhendowego Świątek. W przeszłości był on grany wyżej, a przez to margines błędu był większy. Ona potrafi grać bezpiecznie, ale i bardzo agresywnie. Podobnie z forhendu uderzają Rafa i Novak. Tak naprawdę nie widzieliśmy tego w grze kobiet, ponieważ do tego potrzeba szybkości i siły rakiety – powiedział Szwed cytowany przez eurosport.tvn24.pl.

Była gwiazda tenisa stwierdziła jednak, że Polka wcale nie jest nie do pokonania, choć tak może się wydawać. Jak to uczynić? – Jest wiele kobiet, które potrafią wyjść na kort i grać niewiarygodnie przez 45 minut do godziny. W tym czasie mogą zaliczyć breaka ze Świątek, wygrać partię 6:3 i nagle potrzebują tylko odrobiny szczęścia, aby rozstrzygnąć mecz – wyznał.

Wilander uważa, że raszynianka jest faworytką do wygrania nadchodzącej edycji French Open, lecz ma wobec niej jedno „ale”. – O wiele trudniej jest konsekwentnie nią być w trzech setach. Iga wciąż potrzebuje dobrych startów w meczach – powiedział.

Czytaj też:

Malwina Smarzek zdobyła się na szlachetny gest. Zawodniczka oddała cenną pamiątkę