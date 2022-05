Ukrainiec grzmi po decyzji ATP. Obwinił organizację o wsparcie „najeźdźców i morderców”

Wydarzenia związane z Wimbledonem mają charakter łańcuchowy. Najpierw organizatorzy wielkoszlemowego turnieju na trawie postanowili nie dopuścić do udziału tenisistów z Rosji i Białorusi. Organizacje ATP i WTA mocno się temu sprzeciwiły, ponieważ same wcześniej dopuszczały zawodników z tych krajów do gry, ale pod neutralną flagą.

Odpowiedzią światowych organizacji tenisowych była decyzja o pozbawieniu Wimbledonu punktacji rankingowej, co w sumie oznacza, że tenisiści będą grali tam turniej pokazowy, po którym nie będzie nawet śladu w układzie rankingów WTA i ATP. To nie spodobało się Serhijowi Satchowskiemu, byłemu tenisiście, który obecnie walczy na wojnie.

Stachowski: Dzień wstydu w tenisie

„Stwierdzenie, że jestem rozczarowany ATP byłoby niedopowiedzeniem.. Nigdy nie spodziewałbym się, że ktokolwiek może stanąć po stronie najeźdźców i morderców… ale wydaje mi się, że nawet moi koledzy współgrają z najeźdźcami i kolaborantami z rus/blr. Gracze, którzy w ciągu 85 dni nie byli w stanie przedstawić żadnego wyraźnego komunikatu potępienia inwazji na Ukrainę. Dzień wstydu w tenisie – napisał na Twitterze Stachowski.

Władze Wimbledonu zdążyły już odpowiedzieć organizacjom tenisowym. „Biorąc pod uwagę stanowisko przyjęte przez rząd Wielkiej Brytanii w celu ograniczenia globalnych wpływów Rosji oraz powszechną reakcję rządu, przemysłu, sportu i instytucji twórczych, nadal uważamy, że podjęliśmy jedyną słuszną decyzję dla Wimbledonu jako imprezy sportowej o światowej renomie i instytucji brytyjskiej, i podtrzymujemy ją” – napisano w oficjalnym komunikacie na stronie turnieju.

