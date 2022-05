Przerażające sceny w meczu French Open 2022. Tenisistka nie mogła złapać oddechu

W drugiej rundzie French Open 2022 doszło do starcia Simony Halep z Qinwen Zheng. Rumunka, która notowana jest obecnie na 19. pozycji w światowym rankingu, przegrała z Chinką 6:2, 2:6, 1:6 i bez wątpienia jest to dość sensacyjne rozstrzygnięcie. Początek spotkania przebiegał jednak pod dyktando tenisistki z Europy, która szybko przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 2:0 w gemach. W dalszej odsłonie meczu coraz śmielej poczynała sobie Qinwen Zheng. Natomiast w trzecim, decydującym o zwycięstwie secie doszło do bardzo niepokojącej sytuacji.

Atak paniki Simony Halep na French Open 2022

Simona Halep walczyła na korcie nie tylko z rywalką, ale również sama ze sobą. Po jednym z przegranych gemów Rumunka przykucnęła, nie mogąc złapać oddechu. Niemal natychmiast podbiegli do niej medycy obecni na tym spotkaniu, którzy udzielili jej pomocy. 30-latka doszło do siebie dopiero po kilkudziesięciu sekundach. Okazało się, że zawodniczka nie odniosła żadnej kontuzji, a podczas konferencji prasowej wyjawiła, co tak naprawdę się stało. – Cóż, to było niespodziewane, miałam po prostu atak paniki. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, bo nie przytrafia mi się to za często. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało, ponieważ prowadziłam i grałam dobrze – powiedziała, cytowana przez Eurosport.

Doświadczona tenisistka przyznała również, że przez ten incydent nie mogła skupić się na grze. Co więcej, nawet po zakończonym spotkaniu czuła się fatalnie, ale zapewniła, że z jej zdrowie jest już wszystko w porządku. – Wyciągnę lekcję z tej sytuacji. Moim zdaniem nie było to nic niebezpiecznego, ale stało się. Dobrze, że teraz jestem w stanie się uśmiechnąć – dodała na konferencji prasowej.

Czytaj też:

Co za gigantyczne pieniądze! Hubert Hurkacz już teraz zarobił fortunę