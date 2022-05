Iga Świątek walczy o ćwierćfinał French Open 2022. Kiedy i gdzie oglądać mecz Polki?

Podczas French Open 2022 Iga Świątek spisuje się rewelacyjnie. W pierwszych dwóch spotkaniach z Ukrainką Łesią Curenko i Amerykanką Alison Riske straciła zaledwie cztery gemy. Z kolei w pojedynku z Danką Kovinić z Czarnogóry miała już większe problemy, jednak i tak ostatecznie zwyciężyła 6:3, 7:5. Dzięki temu awansowała do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng.

Iga Świątek zagra z Qinwen Zheng na French Open 2022

Rywalka raszynianki zajmuje obecnie 74. miejsce w światowym rankingu, a do 1/8 finału tegorocznego wielkoszlemowego Roland Garros awansowała m.in. dzięki pokonaniu wyżej notowanej Rumunki Simony Halep oraz przez krecz Francuzki Alize Cornet. Na pewno Chinki nie można lekceważyć, ale faktem jest, że zdecydowaną faworytką tego starcia jest o rok od niej starsza 20-letnia Polka. Mimo to spodziewać można się, że Igę Świątek czeka dużo bardziej wymagająca przeprawa niż na poprzednich etapach. Obie tenisistki nigdy ze sobą nie rywalizowały, zatem będzie to ich pierwszy pojedynek w historii. Jeśli nasza reprezentantka zwycięży, przedłuży swoją wspaniałą serię meczów bez porażki do 32. spotkań i do wyrównania rekordu Sereny Williams będzie jej już brakować tylko dwóch zwycięstw.

Kiedy mecz Iga Świątek – Qinwen Zheng? Gdzie można obejrzeć transmisję TV?

Stawką tego starcia jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego na paryskich kortach. Mecz Iga Świątek – Qinwen Zheng odbędzie się w poniedziałek, 30 maja. Polsko-chiński pojedynek będzie trzecim spotkaniem w kolejności na korcie centralnym. Początek rywalizacji zaplanowany jest na godzinę 15:30, jednak godzina ta może ulec zmianie. Najprawdopodobniej spotkanie zacznie się bliżej godziny 16:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1 lub też za pośrednictwem serwisu Player.pl.

