Iga Świątek może przegrać w finale Roland Garros? Legendy tenisa ostrzegają Polkę

Iga Świątek jest nie do zatrzymania. 21-letnia Polka idzie jak burza i pokonuje kolejne rywalki w wielkoszlemowym French Open. Raszynianka zwyciężyła w półfinale z Rosjanką Darią Kasatkiną 6:2, 6:1 i awansowała do wielkiego finału. Dokonała tego po raz drugi w karierze. Przypomnijmy, że w 2020 roku triumfowała w Roland Garros. Rywalką naszej reprezentantki będzie Cori Gauff, która również bez najmniejszych problemów poradziła sobie z Martiną Trevisan, tracąc zaledwie cztery gemy. Finałowe spotkanie więc zapowiada się niezwykle emocjonująco. Dwie legendy światowego tenisa przestrzegają liderkę światowego rankingu.

Cori Gauff może postawić się Idze Świątek

Nikt nie ma wątpliwości, że faworytką tego pojedynku jest Iga Świątek. Polka od kilku miesięcy wyczynia na kortach prawdziwe cuda. Dzięki zwycięstwu z Darią Kasatkiną wyrównała rekord Sereny Williams w liczbie wygranych meczów z rzędu w XXI wieku. Po raz ostatni przegrała w połowie lutego. Od tamtej pory każda kolejna rywalka 21-latki musiała uznać jej wyższość. Wiele wskazuje na to, że w finale tegorocznego French Open Cori Gauff czeka podobny scenariusz. Mimo to Chris Evert i Mats Wilander twierdzą, że wcale nie musi być to tak jednostronny pojedynek, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać.

Według Chris Evert, która w swojej karierze zdobyła aż 18 tytułów wielkoszlemowych, Amerykanka może zatrzymać raszyniankę. – Tylko zawodniczka z bardzo mocnym uderzeniem i świetnym serwisem może teraz zagrozić Idze. Gauff gra w ten sposób i na pewno może postawić się Polce w finale. Świątek będzie faworytką, ale Amerykanka nie stoi na straconej pozycji – oceniła na antenie Eurosportu.

Podobnej wypowiedzi udzielił inny ekspert Eurosportu Mats Wilander. Szwed także uważa, że Cori Gauff stać na nawiązanie walki z Igą Świątek. Jednocześnie podkreślił, że aby tak się stało, tenisistka ze Stanów Zjednoczonych musi wznieść się na swoje wyżyny i zagrać niemal perfekcyjnie. – Jedynym sposobem na wygranie ze Świątek wydaje się mocniejsze uderzanie piłki. Wydaje mi się, że Gauff może być taką zawodniczką, ale w sobotę będzie musiała grać jeszcze bardziej fizycznie niż kiedykolwiek wcześniej. Iga w tym momencie jest maszyną – dodał.

