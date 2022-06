Półfinał French Open. Wielki ból i rozpaczliwy krzyk. Genialny tenisista opuszczał kort na wózku

Rafael Nadal awansował do finału ukochanego przez siebie turnieju Rolanda Garrosa we Francji. Hiszpan stanie przed szansą na zdobycie 22. wielkoszlemowego tytułu w swojej karierze. Miałby on wtedy aż o dwa więcej od Rogera Federera i Novaka Djokovicia. Miejsce w finale wywalczył sobie w bólach, ale ostatecznie to nie umiejętności sportowe postawiły stempel na bilecie do finału, a problemy zdrowotne przeciwnika Nadala – Alexandra Zvereva. Mecz do czasu kontuzji był na absolutnie najwyższym poziomie.

Roland Garros. Wspaniały pokaz tenisa przerwała kontuzja

Mecz Alexandra Zvereva z Rafaelem Nadalem był absolutnie wspaniałą wizytówką męskiego tenisa. Niesamowite zagrania, niespodziewane zwroty akcji i głośne reakcje trybun trwały do samego końca. Pierwszą partię w tie-breaku wygrał 10:8. W drugim również do niego doszło, ale niestety nie został finalnie rozegrany. Wszystko przez fatalnie wyglądającą kontuzję kostki Niemca, który podczas forehandu w krzykach i bólu upadł na „mączkę”.

Spotkanie nie mogło być kontynuowane – Niemiec był zmuszony skreczować tuż przed tie-breakiem. Nagranie tego fatalnego momentu możecie obejrzeć poniżej. Sytuacją od razu zainteresował się Rafael Nadal, który podszedł do swojego rywala. Od razu jednak było wiadomo, że tej kontuzji nie da się „rozbiegać” w pięć minut. Zverev musiał opuścić kort we Francji na wózku.

Tym samym Rafael Nadal awansował do finału Roland Garrosa, w którym o tytuł powalczy z Casperem Ruudem lub Marinem Ciliciem.

