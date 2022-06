Zrobiła to! Iga Świątek pobiła rekord i przeszła do historii światowego tenisa

W tym roku talent Igi Światek po prostu eksplodował. Polka przechodzi samą siebie i wykracza poza granice wszelkich wyobrażeń. Jest nie do zatrzymania i zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA. 21-latka w sobotę, 4 czerwca pokonała w finale prestiżowego French Open Amerykankę Cori Gauff 6:1, 6:3. Od samego początku do końca kontrolowała przebieg wydarzeń. Dyktowała warunki, z którymi 18-letnia rywalka nie była sobie w stanie poradzić. Była niezwykle skoncentrowana i pewna siebie. Po zakończonym pojedynku raszynianka nie tylko podziękowała swoim najbliższym, którzy na co dzień wspierają ją i motywują do dalszego rozwoju. Polka zaapelowała również do naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy.

Iga Świątek przeszła do historii!

Iga Świątek osiągnęła niebotyczny poziom, czego potwierdzenie znajdujemy w jej niesamowitej serii zwycięstw. Po triumfie w Paryżu 21-latka może poszczycić się faktem, że jest niepokonana od 35. kolejnych meczów. To jest coś fenomenalnego. Ostatni raz, gdy musiała uznać wyższość innej tenisistki, miał miejsce w połowie lutego. Wówczas lepsza od niej okazała się Jelena Ostapenko z Łotwy.

Od tamtej pory krok po kroku, mecz po meczu Polka robiła swoje i zbliżała się do rekordu Sereny Williams, która wygrała najwięcej spotkań w XXI wieku (34). Amerykanka tę znakomitą passę zanotowała w 2013 roku. Nasza reprezentantka wyrównała to osiągnięcie pokonując w półfinale tegorocznego Roland Garros Rosjankę Darię Kasatkinę. Następnie pobiła ten rekord i tym samym przeszła do historii tego sportu. Zatem wspaniałe osiągnięcie Sereny Williams przetrwało niespełna dekadę.

Polka jest coraz bliżej pobicia kolejnych rekordów

Co ciekawe, seria 35. zwycięstw z rzędu to wyrównanie osiągnięcia drugiej z sióstr Williams, Venus, która dokonała tego w 2000 roku. Raszynianka z pewnością nie powiedziała ostatniego słowa. Będzie starała się jeszcze śrubować ten własny rekord, aby być lepsza od zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Do wyniku wszech czasów Martiny Navratilovej brakuje jej jeszcze wiele. Legendarna tenisistka zwyciężała w 74. kolejnych pojedynkach. Za jej plecami znajdują się Martina Hingis (37) i Monica Seles (36).

Ponadto drugi w karierze triumf w Roland Garros, to także szósty z rzędu wygrany turniej w tym sezonie. 21-letnia Polka najpierw wygrała zawody w Katarze, a następnie zwyciężyła w imprezach rangi WTA w Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i teraz w Paryżu. Tym samym wyrównała wyczyn, którego w przeszłości dokonała belgijska tenisistka Justine Henin. Udawało jej się to dwukrotnie. Raz w 2007 roku, drugi zaś w 2008 roku.

Czytaj też:

Ta kwota zwala z nóg. Wiemy, ile zarobiła Iga Świątek za wygraną w Roland Garros 2022