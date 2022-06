Gigantyczne pieniądze! Tyle zarobił Rafael Nadal za wygraną w Roland Garros

Rafael Nadal znowu to zrobił. Hiszpan ponownie nie miał sobie równych na paryskich kortach i triumfował w prestiżowym Roland Garros. To już 14 razy, kiedy 36-latkowi udaje się wygrać w stolicy Francji. Łącznie zdobył 22 wielkoszlemowe tytuły. Stał się żywą legendą, jednym z najwybitniejszych zawodników w historii tej dyscypliny.

Rafael Nadal zarobił gigantyczne pieniądze za wygraną w Roland Garros

W finale tegorocznego French Open zmierzył się z Casperem Ruudem. Dla młodego Norwega był to dopiero pierwszy finał wielkoszlemowej imprezy. Dzieli ich przepaść, co w tym spotkaniu było bardzo widoczne. Doświadczony Rafael Nadal, poza małymi wyjątkami, miał ten mecz pod kontrolą. Był wyraźnie lepszy, a gigantyczną przewagę zyskał od połowy drugiego seta. 23-latek ze Skandynawii w pewnym momencie drugiej partii prowadził w gemach 1:3. Jednak chyba poczuł się zbyt pewnie, za bardzo wierząc w swoje umiejętności.

Hiszpan wrzucił wyższy bieg i nie dość, że doprowadził do wyrównania, to wygrał tego seta 6:3. Co więcej, w kolejnym nie dał Casperowi Ruudowi najmniejszych szans. Pokonał go bez straty choćby jednego gema. Łącznie więc zwyciężył w aż 11 gemach z rzędu. Końcowy triumf to nie tylko prestiż, ale również gigantyczna nagroda pieniężna. Organizatorzy przygotowali do podziału pulę opiewającą na 43,6 miliona euro. 36-latek zarobi 2,2 miliona euro, czyli ponad 10 milionów złotych. Dotychczas w tym roku zwyciężył w trzech turniejach – w Acapulco, Melbourne oraz Australian Open. Tym samym zainkasował ponad 3,3 miliona dolarów.

