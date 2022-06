Psycholog Igi Świątek zdradza kulisy turnieju French Open. Gdzie jest klucz do sukcesu?

Iga Świątek rozpoczęła swoją imponującą serię zwycięstw już jakiś czas temu, ale nie znaczy to, że każde kolejne zwycięstwo z rzędu, przychodzi jej coraz łatwiej. Jej osiągnięcia (w tym ostatnie zwycięstwo w Rolandzie Garrosie) to systematyczna praca i ciągła chęć do poszerzania swoich kompetencji. Szczególnie, że według Darii Abramowicz Świątek nadal nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału.

Abramowicz: Trzeba wspierać też budowanie samoświadomości tenisistki

Psycholog Igi Świątek w rozmowie ze Sport.pl mówiła, co jest ważne podczas pracy z osobą, która ma na swoim koncie taką serię zwycięstw. Walka ze zgubną pewnością siebie jest przecież w tej kwestii kluczowa. – Trzeba edukować, budować świadomość, wspierać też budowanie samoświadomości tenisistki. Podkreślać różnice między niepewnością, pewnością, a arogancją. Utrzymywać pewnego rodzaju rutynę, a także znajdować cały czas elementy, które dają szansę na rozwój, a zarazem stymulują utrzymanie motywacji i determinacji – powiedziała Abramowicz.

Iga Świątek nie jest również odcinana od świata zewnętrznego. Nie wyłącza się jej z obiegu, ponieważ, jak mówi Abramowicz „Tenis nie przeszkadza w życiu, tylko jest jego częścią”. – Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest wspierać rozwój i budowę kariery zawodnika świadomego, wspierać budowanie jego własnej siły i świadomości. Nie chcemy budować dla Igi bańki, klatki i tworzyć alternatywny świat, w którym pewne posty, informacje czy sytuacje nie istnieją. Lepiej uczyć się rozpoznawać, akceptować i ewentualnie przenosić punkt ciężkości koncentracji na to, co w danym momencie jest istotne – powiedziała psycholog tenisistki.

Czytaj też:

Alarmujące słowa w sprawie Wilfredo Leona. Są też bardziej optymistyczne wieści