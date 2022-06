Hubert Hurkacz wraca do gry! O której godzinie i gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online?

W najnowszym rankingu ATP, opublikowanym w poniedziałek, 13 czerwca, Hubert Hurkacz awansował o jedną pozycję. Polski tenisista ma za sobą całkiem solidne dobre tygodnie, choć w ostatnim turnieju rozgrywanym w Stuttagrcie wrocławianin odpadł już w 1/8 finału z Węgrem Martonem Fucsovicsem. Wcześniej nasz reprezentant brał udział w wielkoszlemowym French Open. Odpadł w czwartej rundzie z późniejszym finalistą Norwegiem Casperem Ruudem

Hubert Hurkacz – Maxime Cressy na ATP w Halle

Po kilku dniach przerwy w rywalizacji singlowej 25-latek wraca na kort. Tym razem „Hubi” wystąpi w zawodach z cyklu ATP, organizowanych w Halle w Niemczech. Jego rywalem w pierwszej rundzie będzie Amerykanin Maxime Cressy. Do głównej drabinki dotarł on dzięki zwycięstwu w kwalifikacjach. Obecnie zajmuje 63. miejsce w światowym zestawieniu tenisistów. Faworytem więc wydaje się Hubert Hurkacz. Obaj zawodnicy zmierzą się ze sobą dopiero po raz pierwszy w historii. Wygrany tego pojedynku zagra w kolejnej rundzie z Francuzem Ugo Humbertem.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz – Maxime Cressy? Gdzie obejrzeć transmisję online i w TV?

Spotkanie z udziałem 25-letnie Polaka z jego rówieśnikiem ze Stanów Zjednoczonych odbędzie się już we wtorek, 14 czerwca. Organizatorzy zaplanowali początek meczu na godzinę 13:30, jednak może to ulec przesunięciu. Wszystko zależy od poprzedzających to starcie spotkań. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na antenie Polsat Sport News oraz za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

