Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w Halle. O której i kiedy gra Polak? Transmisja w TV i online

Wprawdzie Hubert Hurkacz do rywalizacji w Halle przystąpił jako 13. tenisista światowego rankingu, ale pod nieobecność kilku wyżej notowanych zawodników został rozstawiony z numerem piątym. Polak na inaugurację turnieju ograł Maxime'a Cressy'ego, a w drugiej rundzie pokonał triumfatora ubiegłorocznej edycji turnieju, Ugo Humberta. Pochodzący z Wrocławia tenisista w ćwierćfinale po wyrównanym meczu poradził sobie z Felisem Auger-Aliassime, a w półfinale po jeszcze bardziej wymagającym pojedynku pokonał Nicka Kyrgiosa.

Hubert Hurkacz gra w finale

Rywalem 25-latka w finale turnieju będzie Daniił Miedwiediew, czyli aktualny lider rankingu ATP. Rosjanin w Halle ograł kolejno Davida Goffina, Ilija Iwaszkę, Roberto Bautistę-Aguta oraz Oscara Otte i to on ze względu na pozycję w rankingu będzie faworytem finałowego starcia.

Do tej pory Hurkacz i Miedwiediew mierzyli się czterokrotnie. Obaj mają na swoim koncie po dwa zwycięstwa, ale patrząc na miejsce rozgrywania tych spotkań, to Polak ma więcej powodów do optymizmu. Podczas ubiegłorocznego Wimbledonu 25-latek pokonał o rok starszego rywala w 1/16 finału, a pojedynek na londyńskich kortach był jedynym starciem zawodników na trawie. Również na korcie trawiastym zawodnicy zmierzą się w Halle, co przed finałem daje nieznaczną przewagę Hurkaczowi.

Co więcej, pochodzący z Wrocławia zawodnik wygrał z Miedwiediewem ostatni mecz z udziałem obu panów, który rozegrano w marcu bieżącego roku. Wówczas to nasz reprezentant pokonał Rosjanina w ćwierćfinale zmagań w Miami, ogrywając rywala w dwóch setach (7:6, 7:3).

ATP Halle. Kiedy gra Hubert Hurkacz?

Mecz Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediewem zostanie rozegrany w niedzielę 19 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godz. 15, a transmisję z finałowego starcia będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Efektowne zagranie Huberta Hurkacza. Polak popisał się niesamowitą sprawnością