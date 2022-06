Polacy rozstawieni na Wimbledonie. Wiadomo, kto dołączy do Igi Świątek i Huberta Hurkacza

Wimbledon jest tenisowym turniejem zaliczanym do turniejów Wielkiego Szlema, tak jak French Open, Australian Open i US Open. Rozgrywany jest on od 1877 roku jako mistrzostwa Anglii i jest to najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. Tegoroczne rozgrywki będą inne niż wszystkie, gdyż zgodnie z decyzjami WTA oraz ATP, ten wielkoszlemowy turniej nie będzie punktowany. Ma to związek z wykluczeniem Rosji i Białorusi.

Wimbledon 2022. Rozstawiono trzech reprezentantów Polski

Mimo tego śmietanka światowego tenisa zdecydowała się wziąć udział w turnieju i właśnie poznaliśmy wszystkich rozstawionych. Jeśli chodzi o męską federację ATP, to z „siódemką” wystąpi Hubert Hurkacz, który po ostatnim turnieju ATP 500 w Halle, może być brany pod uwagę jako jeden z faworytów.

Przed Polakiem znaleźli się kolejno Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcatraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Rafael Nadal i rozstawiony z „jedynką” Novak Djokovic. Pierwszą dziesiątkę za Hurkaczem zamykają Matteo Berretini, Cameron Norrie i Jannik Sinner.

W kobiecej federacji WTA z „jedynką” rozstawiona została Iga Świątek, która obecnie przechodzi swój najlepszy czas. 21-latka jest niepokonana od 35 spotkań, a w tym sezonie wygrała sześć turniejów. Za Polką uplasowały się m.in. Anett Kontaveit, Ons Jabeur, Paula Badosa i Maria Sakkari.

Wimbledon 2022. Polka rozstawiona w deblu

Jako trzecia rozstawiona została Alicja Rosolska w deblu, która wspólnie z Erin Routliffe będzie chciała osiągnąć jak najlepszy wynik. Tenisistki uplasowały się na jedenastej pozycji. Z „jedynką” zagrają Belgijka Elise Mertens i Chinka Shuai Zhang.

