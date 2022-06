Rewelacyjny wyczyn Polek w kwalifikacjach do Wimbledonu! Historyczny wynik

Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska pokazały się z bardzo dobrej strony i z powodzeniem przebrnęły przez kwalifikacje do turnieju głównego Wimbledonu. Łącznie nasz kraj reprezentować będzie aż siedmioro Polaków. To wynik, które przejdzie do historii.