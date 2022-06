Hubert Hurkacz nie bał się tych słów. Stanowcza deklaracja przed Wimbledonem

Hubert Hurkacz wygrał niedawno turniej ATP 500 w Halle, co potwierdza, że na parę dni przed Wimbledonem Polak znajduje się w bardzo dobrej formie. Gdyby wrocławian chciał pobić swój najlepszy wynik kariery, musiałby w tej edycji wielkoszlemowego turnieju dojść do finału, ponieważ ostatnio zakończył zmagania na półfinale. W rozmowie ze Sport.pl Hurkacz opowiedział o swoich celach i motywacjach przed nadchodzącą imprezą na londyńskiej trawie.

Hubert Hurkacz nie owija w bawełnę. Polak zawsze celuje najwyżej

Hubert Hurkacz przyznał w rozmowie ze Sport.pl, że zawsze podchodzi do meczu czy całego turnieju z nastawieniem na wygraną. – Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy jestem wymieniany wśród faworytów, czy też nie. Nie zmienia to mojego podejścia ani do turnieju, ani do pojedynczych spotkań – stwierdził Polak. Po wygraniu zawodów w Halle tenisista faktycznie wszedł według opinii publicznej do grona ludzi, którzy mogą wygrać Wimbledon. Nie można jednak zapominać, że grać będą również takie gwiazdy, jak Novak Djoković i Rafael Nadal.

Hurkacz przyznał, że przed tegorocznym Wimbledonem czuje się znacznie lepiej. Zaznaczył równocześnie, że nie ma co się temu dziwić, ponieważ rok temu przystępował do zawodów po sześciu porażkach z rzędu. – Trzeba teraz spokojnie, dobrze wejść w turniej i złapać swój rytm na londyńskiej trawie. Mam nadzieję, że w tym roku to zrobię – powiedział Polak.

Hurkacz nie miał największego szczęścia w losowaniu, ponieważ trafił mu się Alejandro Davidovich Fokina. Hiszpan zajmuje obecnie w rankingu ATP 38. miejsce.

