Kuriozalna historia z udziałem polskiej tenisistki. Dwa walkowery zaprowadziły ją do triumfu

Magda Linette może się pochwalić wygranym turniejem deblowym w Eastbourne. Polka w parze z Aleksandrą Krunić pokonała w 1/8 finału duet Anna Danilina/Beatriz Maia i bez problemu awansowały do ćwierćfinału. Tam zdominowały przeciwniczki (Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos) i po dwóch setach i zaledwie czterech straconych gemach zameldowały się w półfinale. Tu miało się zrobić gorąco, ale sprawy przybrały nieoczekiwany obrót.

WTA w Eastbourne. Przeciwniczki Magdy Linette zaniemogły

W półfinale Polka i Serbka miały zmierzyć się z wymagającym tunezyjsko-amerykański duetem Ons Jabeur/ Serena Williams. Reprezentantka USA wracała do gry po rocznej przerwie, więc z pewnością miała ogromny apetyt do gry. Niestety zawiodło ciało Jabeur, która musiała wycofać się z rozgrywek, zważywszy na to, że już za chwilę rozpocznie się Wimbledon.

Linette wraz z towarzyszką przeszły więc do finału bez gry. Okazało się jednak, że tam również nie będą zmuszone do wysiłku. Finałowe przeciwniczki, którymi miały być Ukrainka Ludmyła Kiczenko i Łotyszka Jelena Ostapenko również poddały mecz przed jego rozpoczęciem. Dla Magdy Linette był to drugi wygrany turniej deblowy w karierze.

Magda Linette zagra na Wimbledonie. Z kim zmierzy się Polka?

Magda Linette jest jednym z siedmiu reprezentantów Polski, którzy zmierzą się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Na start Polka będzie miała okazję rozegrać spotkanie z Fernandą Contreras Gomez. Meksykanka zajmuje obecnie 157. miejsce w rankingu WTA. Polka jest natomiast w nim usytuowana na 66. pozycji.

