Piękny gest Huberta Hurkacza. Teraz trzeba jeszcze bardziej mu kibicować

Hubert Hurkacz jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Wystarczy powiedzieć, że podczas niedawno zakończonego turnieju ATP 500 w Halle Polak wygrał w finale z Daniiłem Miedwiediewem 6:1, 6:4. Zawodnik ma nadzieję, że dobra dyspozycja będzie widoczna również na kortach Wimbledonu. – Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy jestem wymieniany wśród faworytów, czy też nie. Nie zmienia to mojego podejścia ani do turnieju, ani do pojedynczych spotkań – mówił niedawno Polak w rozmowie ze Sport.pl.

Wspaniała inicjatywa Huberta Hurkacza. Tak pomoże Ukrainie

Hubert Hurkacz zapowiedział w swoich mediach społecznościowych szlachetną inicjatywę, która ma na celu pomoc Ukrainie i propagowanie takich zachowań. „Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo” – możemy przeczytać na twitterowym koncie najlepszego polskiego tenisisty.

Hubert Hurkacz nie ma łatwego zadania w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polak od razu trafił na wymagającego Alejandro Davidovicha Fokinę z Hiszpanii. Trzeba jednak mieć nadzieję, że zwycięzca turnieju w Halle dobrze wejdzie w angielskiej zawody i bez problemu awansuje do drugiej rundy wielkiego szlema. Rok temu Polak dotarł do półfinału, w którym niestety przegrał z Włochem Matteo Berrettinim.

Oprócz Hurkacza w Wimbledonie wystąpi jeszcze sześciu reprezentantów Polski: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Kamil Majchrzak.

