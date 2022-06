Kamil Majchrzak zagra z Australijczykiem. Ma szansę do rewanżu. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć transmisję w TV?

W ostatnich tygodniach Kamil Majchrzak nie jest w dobrej dyspozycji. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego przegrał dwa mecze z rzędu, ale mimo to wydaje się faworytem do awansu do drugiej rundy tegorocznego Wimbledonu, choć nie jakimś bardzo wyraźnym. Pierwszym rywalem Polaka będzie Thanasi Kokkinakis. Australijczyk jest w jeszcze gorszej formie niż nasz reprezentant. Poległ w trzech ostatnich spotkaniach, a do tego nie grał od blisko miesiąca.

Szansa na rewanż. Kamil Majchrzak rozpoczyna Wimbledon

Obaj tenisiści mieli już w przeszłości okazję, aby zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim pojedynku. Miało to miejsce w 2018 roku, podczas kwalifikacji do wielkoszlemowej imprezy rozrywanej w Londynie. – Pierwsza runda będzie bardzo wymagająca, ponieważ Kokkinakis jest bardzo dobrym zawodnikiem. Cztery lata temu w eliminacjach do Wimbledonu przegrałem z nim dość wyraźnie. Będzie to zatem doskonała okazja do zrewanżowania się – powiedział 26-latek w rozmowie z Polsatem Sport.

Kamil Majchrzak faktycznie był wtedy bezradny. Wygrał tylko pięć gemów, a mecz trwał zaledwie 67 minut. Jak będzie tym razem? Polak z pewnością zrobi wszystko, aby pokonać Australijczyka. Co ciekawe, zwycięzca tego starcia zagra w 1/32 finału najprawdopodobniej z Novakiem Djokoviciem.

Kiedy mecz Kamil Majchrzak — Thanasi Kokkinakis? Gdzie można obejrzeć transmisję w TV?

Spotkanie Kamil Majchrzak — Thanasi Kokkinakis zostało zaplanowane na poniedziałek, 27 czerwca. Z kolei początek tego starcia będzie miał miejsce najwcześniej o godzinie 13:30. Wszystko zależy od przebiegu pojedynku zaplanowanego na wcześniejszą godzinę. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

