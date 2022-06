Ruszył najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej na świecie. Przypominamy historię i tradycje Wimbledonu

Wimbledon jest najstarszym, rozgrywanym od 1877 roku i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie zaliczanym do Wielkiego Szlema tak jak French Open, Australian Open i US Open. Jego nazwa pochodzi od jednej z 32 dzielnic Wielkiego Londynu w gminie London Borough of Merton, położonej na południowy zachód od centrum miasta. Turniej odbywa się co roku, na przełomie czerwca i lipca na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). Wimbledon nieoficjalnie uznawany jest za mistrzostwa świata na kortach trawiastych.

Tradycje Wimbledonu. Dlaczego tenisiści występują w białych strojach?

Przez 145 lat na Wimbledonie zrodziły się tradycje, które są pielęgnowane do dziś. Jedną z nich jest obowiązek występowania w białych strojach, co jest też jedynym tego typu ograniczeniem w całym cyklu rozgrywkowym. Serwis „delphipages.live” informuje, że ten dress code został nakreślony w latach osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy uważano, że plamy potu są nieestetyczne. W związku z tym ówcześni organizatorzy zdecydowali, że należy nosić biel, bo minimalizuje ich widoczność. Obecnie twierdzą, że biały strój gwarantuje, że gracze nie wyróżniają się niczym innym niż doskonałą grą.