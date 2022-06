Kibice życzą porażki Idze Świątek. Wszystko przez decyzję władz Wimbledonu

Iga Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu zagra we wtorek 28 czerwca z chorwacką kwalifikantką Janą Fett. Decyzją organizatorów Wimbledonu, Polka rozpocznie rywalizację w Wielkiej Brytanii na korcie centralnym. Ta decyzja wywołała spore kontrowersje, ponieważ według ekspertów i kibiców, na tym korcie zacząć swoje zmagania powinna Simonie Halep, która wygrała turniej w 2019 roku.

Iga Świątek zagra na centralnym korcie Wimbledonu

W związku z przejściem na sportową emeryturę Ashleigh Barty, to Rumunka wydawała się być murowaną kandydatką do otwarcia turnieju na korcie centralnym. Ponadto zgodnie z ankietą korespondenta tenisowego Stuarta Frasera, aż 73,3 proc. kibiców głosowało na Simonę Halep. „Ale organizatorzy zauważyli, że wycofała się z półfinału WTA w Bad Homburg, powołując się na kontuzję szyi” – napisał.

Kibice życzą Idze Świątek porażki

Decyzja organizatorów Wimbledonu podzieliła kibiców. Część ucieszyła się z tego, że to Polka została wybrana do otwarcia turnieju na korcie centralnym oraz przeciwnicy, którzy życzą Świątek... porażki. „Wstyd! Będę szczęśliwa, gdy Iga przegra w pierwszej rundzie” – czytamy w jednym z komentarzy. Kibice uważają także, że to brak szacunku wobec Halep, ponieważ jest byłą mistrzynią, a z racji odwołania Wimbledonu w 2020 roku, nie miała szansy, by otworzyć kort centralny. „Kocham Igę, ale to brak szacunku dla Simony” – czytamy pod postem.

Wśród komentujących pojawiają się także głosy rozsądku, które tłumaczą tę decyzję. „Widzę też wielu nieszczęśliwych fanów Halep. Miała szansę zrobić to w zeszłym roku. Nikt nie będzie czekał, aż będzie zdrowa i zdolna do gry. Poza tym tak naprawdę nie ma znaczenia, kto zaczyna, ale kto to kończy” – stwierdził jeden z kibiców.

Wimbledon 2022. Nagonki na Igę Świątek ciąg dalszy

Dwa dni po opublikowaniu informacji, że to Iga Świątek otworzy turniej na korcie centralnym, władze Wimbledonu opublikowały informację, że mistrzyni z 2019 roku – Simona Halep przybyła już do Wielkiej Brytanii. Wpis kolejny raz rozzłościł kibiców, którzy napisali: „Jest gotowa do otwarcia gry we wtorek na korcie centralnym... Och czekaj... – napisał twitterowicz”.

Miejmy nadzieję, że te przepychanki nie wpłyną na formę Świątek, gdyż to ona jest wymieniana jako jedna z faworytek do wygrania tego turnieju.

