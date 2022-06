Świetny występ Magdy Linette na początek Wimbledonu. Polka wywalczyła awans

Magda Linette wyszła na kort jako trzecia z Polek, których mecze zaplanowano na 27 czerwca. Wcześniej zwycięstwa w swoich potyczkach odniosły Maja Chwalińska oraz Katarzyna Kawa. Dopiero po nich poznanianka ruszyła do boju. Jej mecz rozpoczął się dopiero przed 20:00 czasu polskiego ze względu na wcześniejsze opóźnienia związane z opadami deszczu.

Magda Linette wygrała z Fernandą Contreras Gomez

Pierwszy set bardzo dobrze układał się dla Polki, co było zasługą dwóch rzeczy. Pierwsza – jej rywalka była zwyczajnie niedokładna w poszczególnych zagraniach. Piąty gem przegrała po kilku niecelnych uderzeniach z rzędu. Druga kwestia – to zagrania Linette często okazywały się zbyt trudne (mocne i precyzyjne) do odegrania przez Meksykankę. Polka „wyrzucała” ją daleko silnymi zagraniami i dzięki temu pierwszą część wygrała 6:1.

Poznanianka wyszła ze sporych opałów na początku drugiego seta, nie pozwoliła rywalce odskoczyć na kilka gemów, ale ta część spotkania później okazała się znacznie bardziej wyrównana. Gomez była groźna szczególnie dzięki forhendom i dłuższym wymianom. Polka natomiast zaimponowała w dziewiątym gemie drugiej partii, kiedy wyszła na prowadzenie między innymi dzięki sprytnemu skrótowi po linii oraz bardzo mocnemu uderzeniu, kiedy Linette była... Odwrócona tyłem do siatki. Nasza reprezentantka już do końca potyczki nie straciła animuszu, wygrała drugi set 6:4 i całe spotkanie 2:0. Dzięki temu zagra w kolejnej rundzie Wimbledonu.

Katarzyna Kawa również awansowała do drugiej rundy Wimbledonu

Do drugiej rundy Wimbledonu awansowała również Katarzyna Kawa. Ta do głównej drabinki Wimbledonu przebijała się przez kwalifikacje i tak jak w nich, również w pierwszym meczu głównego turnieju okazała się lepsza od swojej rywalki. 29-latka z Krynicy-Zdrój mierzyła się z Rebeccą Marino, którą pokonała 2:1 (6:4, 3:6, 7:5).

