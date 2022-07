Iga Świątek dostała niecodzienną propozycję od młodego fana. Tenisistka zareagowała w swoim stylu

Iga Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzyła się z Lesley Pattinamą Kerkhove, która wysoko postawiła poprzeczkę 21-latce. Holenderka szybko przełamała liderkę światowego rankingu, ale końcówka pierwszej partii należała do Polki, która wygrała 6:4. Drugi set padł za to łupem rywalki, która wykorzystała słabszą dyspozycję pochodzącej z Raszyna zawodniczki. Ta klasę potwierdziła w trzeciej odsłonie spotkania, wygrywając 6:3 i przypieczętowując awans do kolejnej rundy wielkoszlemowego turnieju.

Wimbledon. Idze Świątek zaproponowano... pizzę

Polka w trakcie trudnego meczu z Holenderką mogła liczyć na wsparcie kibiców, wśród których wyróżniał się młody fan stojący obok mężczyzny trzymającego polską flagę. Chłopiec wniósł na trybuny kartonowe pudełko, na którym napisał „Iga, chcesz pizzę?”. Nagranie przedstawiające młodego kibica udostępniono na oficjalnym koncie Wimbledonu. „Chcesz kawałek Iga?” – dopytali administratorzy profilu, a na reakcję zawodniczki nie trzeba było długo czekać.

Świątek udostępniła post i w swoim stylu odpowiedziała na zadane jej pytania. „O mój Boże, tak!” – napisała liderka światowego rankingu, a jej wpis doczekał się już ponad siedmiu tysięcy polubień. Wprawdzie pizza raczej nie jest stałym elementem diety 21-latki, to niewykluczone, że już w najbliższym czasie Polka będzie mogła zjeść inny przysmak, a konkretnie swój ulubiony deser, czyli tiramisu. Przypomnijmy, Świątek po każdym wygranym turnieju pozwala sobie na ten specjał kuchni włoskiej, czym chwali się później w mediach społecznościowych.

