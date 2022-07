Eksperci skomentowali porażkę Igi Świątek. „To dopiero początek”

Iga Świątek od wielu miesięcy jest liderką światowego rankingu. Polka wygrywała spotkanie za spotkaniem. Grał jak z nut, jak maszyna. Mogła poszczycić się wspaniałą serią 37. wygranych meczów z rzędu, co robi gigantyczne wrażenie. To najlepsze osiągnięcie w XXI wieku, którego już nie wyśrubuje, przynajmniej nie w tym momencie. Raszynianka poległa w starciu z Alize Cornet.

Wimbledon 2022. Dziennikarze ocenili mecz Igi Świątek

Francuzka to doświadczona tenisistka, która aktualnie zajmuje 37. lokatę w światowym zestawieniu. Mogliśmy więc spodziewać się, że 32-latka będzie w stanie przerwać znakomitą passę naszej reprezentantki. Szczególnie, że Iga Świątek nie zbyt dobrze czuje się na trawiastej nawierzchni, co sama wielokrotnie podkreślała. 21-latka popełniała sporo niewymuszonych błędów, a do tego brakowało jej większej agresywności, ryzyka w poczynaniach.

Ostatecznie przegrała 4:6, 2:6. Mimo porażki, która skutkowała zakończeniem rewelacyjnej serii, dziennikarze sportowi oraz eksperci są dobrego zdania o młodej Polce. „Seria 37 zwycięstw skończyła się po to, żeby można było zacząć następną. Iga, to dopiero początek” – napisał Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.

Z kolei Dominik Senkowski z portalu Sport.pl stwierdził, że Iga Świątek to w dalszym ciągu najlepsza zawodniczka na świecie i jeden przegrany mecz na pewno tego nie zmieni. „Nikt nie jest robotem, a Polka ma po prostu przestrzeń do rozwoju w kolejnych latach (trawa). Plus nauka jak sobie radzić ze zmęczeniem” – dodał.

„Szkoda tylko, że kończy się ona tak dramatycznie słabym meczem, jak dzisiaj. Bo można mieć słabszy dzień, można przegrać, ale to, co było dzisiaj, jest trudne do wytłumaczenia” – uważa Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Natomiast Maciej Łuczak z portalu Meczyki.pl jest zdania, że spotkanie raszynianki z Alize Cornet było najgorszym w wykonaniu Polki w ostatnich miesiącach. Stwierdził również, że taki moment musiał wreszcie nastąpić. „Paradoksalnie może taka porażka będzie też impulsem na drugą część sezonu, bo ta liczba zwycięstw z rzędu i poziom dominacji był ostatnio niesamowity” – dodał na Twitterze dziennikarz.

Łukasz Jachimiak zaś przytoczył statystyki, które są na niekorzyść Igi Świątek. Liderka światowego rankingu myliła się na potęgę. Łącznie popełniła aż 33 niewymuszone błędy, a jej rywalka zaledwie siedem. Ogromna różnica. „To koniec pięknej serii zwycięstw Igi (37). Dłuższe miały tylko Navratilova, Graf, Court i Evert” – dodał na koniec.

