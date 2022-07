Kamil Stoch zwrócił się do Igi Świątek. Piękne słowa legendarnego skoczka!

Iga Świątek w ciągu ostatnich miesięcy zrobiła gigantyczny postęp. Jest spokojniejsza i pewniejsza siebie. Stała się dominatorką, którą trudno było zatrzymać. Wygrywała mecz za meczem, a imponująca seria 37. wygranych z rzędu musi po prostu robić wrażenie. To najlepsza passa w XXI wieku. Polka, choć nie lubi grać na nawierzchni trawiastej, była jedną z faworytek do zwycięstwa w wielkoszlemowym Wimbledonie. Raszynianka dotarła do trzeciej rundy i odpadła z turnieju przegrywając z Alize Cornet.

Kamil Stoch zareagował na wpis Igi Świątek

Francuzka była zdecydowanie lepsza od naszej reprezentantki, której niewiele wychodziło. Liderka światowego rankingu miała problemy ze skutecznym serwowaniem oraz forhendem. Co więcej, rywalka Igi Świątek broniła wręcz niemożliwe do odbicia piłki. Momentami można było odnieść wrażenie, że jest wszędzie. Tenisistka pochodząca z okolic Warszawy popełniała również zbyt dużo błędów, dlatego poległa 4:6, 2:6.

Po meczu 21-latka podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Dodała m.in. post na Instagramie, w którym poinformowała o swoich planach na najbliższą przyszłość. „W pewnym sensie zakończył się też najbardziej intensywny, wymagający, ekscytujący i trudny czas chyba w całej mojej dotychczasowej karierze” – dodała.

Pod jej postem pojawił się komentarz zamieszczony przez innego wybitnego polskiego sportowca – Kamila Stocha. Lider polskiej kadry skoczków narciarskich złożył raszyniance gratulacje z powodu ostatnich niesamowitych wyników i zachęcił do dalszej pracy oraz rozwoju. „Piękna seria! Gratulacje!!! Odetchnij trochę, a potem roznieś ten tenisowy świat w pył” – napisał.

