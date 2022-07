Rafael Nadal wycofał się z Wimbledonu. Hiszpan nie powalczy o kolejne trofeum

Rafael Nadal po wyrównanym, pięciosetowym meczu pokonał w ćwierćfinale Wimbledonu Taylora Fritza i zameldował się w półfinale prestiżowego turnieju. Hiszpan wygrał, chociaż jeszcze w trakcie spotkania uskarżał się na problemy zdrowotne. Utytułowany tenisista zmagał się z bólem mięśni brzucha, przez co w pewnym momencie musiał poprosić o interwencję medyczną.

Wimbledon. Rafael Nadal wycofał się z turnieju

Nadal z Fritzem grał w środę, a w czwartek miał pojawić się na korcie, by potrenować. Jak się jednak okazało, kontuzja Hiszpana wyklucza go z dalszego udziału w turnieju, o czym organizatorzy poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Przykro nam, widząc, jak to się kończy. Dziękujemy ci za kolejny rok pełen niezapomnianych wspomnień” – dodali.

Tym samym Nick Kyrgios, który miał zagrać w półfinale z Nadalem, automatycznie awansował do wielkiego finału. Australijczyk zagra z Novakiem Djokoviciem lub Cameronem Norriem, którzy zmierzą się podczas piątkowego półfinału.

Nie będzie trzeciego triumfu

Rafael Nadal należy do grona najbardziej utytułowanych tenisistów XXI wieku. 36-latek ma na swoim koncie 22 triumfy w turniejach wielkoszlemowych, w tym dwa w Wimbledonie. Hiszpan po raz ostatni triumfował na londyńskich kortach w 2010 roku, kiedy to pokonał w finale Tomasa Berdycha.

Czytaj też:

Tomasz Fornal rozpoczął show, koledzy dokończyli „dzieła”. Polacy ograli Chińczyków w Lidze Narodów