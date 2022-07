Polka „bohaterką” finału Wimbledonu. Nick Kyrgios stwierdził, że wygląda, jakby wypiła 700 drinków

Nick Kyrgios znany jest z kontrowersyjnych zachowań, a w przeszłości zdarzało mu się narzekać na kibiców, którzy nie okazywali mu sympatii w trakcie meczów. Podczas tegorocznego Wimbledonu tenisista opluł jednego z fanów, tłumacząc to faktem, że mężczyzna go prowokował.

Do kolejnej nerwowej sytuacji z udziałem zawodnika doszło w finale turnieju. Wyraźnie zdenerwowany 27-latek w pewnym momencie zaczął tłumaczyć sędziemu głównemu, że jakaś kobieta dekoncentruje go w momencie serwowania i powinna zostać wyproszona z trybun. Kiedy arbiter zapytał, o kogo dokładnie chodzi, Kyrgios odpowiedział: To ta, która wygląda, jakby wypiła 700 drinków.

Wimbledon 2022. Polka wyproszona z trybun

Jak donosi The Telegraph, po skardze tenisisty kobieta została wyproszona na kilkanaście minut z trybun, a stewardzi upomnieli ją, by nie przeszkadzała Kyrgiosowi. Z relacji dziennika wynika, że wspomnianą fanką była Polka, do której zresztą później dotarli dziennikarze.

Kobieta wyjaśniła, że wypiła tylko dwa drinki, ale zapomniała zabrać ze sobą nakrycia głowy, przez co wysoka temperatura w połączeniu z alkoholem mogła jej zaszkodzić. Polka, którą ostatecznie wpuszczono z powrotem na trybuny, zastrzegła, że kibicuje Australijczykowi, ponieważ podobnie jak on, w przeszłości zmagała się z depresją. – Może posunąłem się za daleko, więc przepraszam, ale miałem tylko dobre intencje – dodała.

Przypomnijmy, Kyrgios mierzył się w finale z Novakiem Djokoviciem, a dla 27-latka był to pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze. Australijczyk wprawdzie wygrał pierwszego seta, jednak trzy kolejne partie padły łupem utytułowanego Serba i to on triumfował w tegorocznym Wimbledonie.

