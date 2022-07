Nawet Iga Świątek nie radzi sobie na trawie. Poznaliśmy plany co do rozwoju tenisa w Polsce

W 2018 roku 17-letnia Świątek wygrała juniorski Wimbledon. Pomimo tego prestiżowego zwycięstwa tenisistka wielokrotnie podkreślała, że ma trudną relację z kortami trawiastymi. Jej ojciec Tomasz opowiadałw wywiadach, że zawodniczce nie pasuje gra na trawie. Jednym z głównychczynników, z którymi pierwsza rakieta świata sobie nie radzi, jest na przykład fakt, że piłka wpada niski kozioł, przyspiesza, jest nieprzewidywalna, i odskakuje na nierównościach.

To właśnie ta nawierzchnia jest najszybszą spośród trzech wyróżnionych typów kortów. Oznacza to, że na trawie piłka uderzona z mocą 100 km/h po odbiciu od kortu zyskuje prędkość 70 km/h. Dla porównania: na kortach twardych piłka uderzona z tą samą prędkością po odbiciu porusza się 67 km/h, a na ziemnych piłka tenisowa rozpędza się tylko do 59 km/h. Oczywiście w Polsce zdarzały się jednak wyjątki od wcześniej wspomnianej reguły. Niektórzy dobrze radzili sobie na trawie.