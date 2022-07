Iga Świątek wkrótce wróci do rywalizacji. Wiemy, w jakim wielkim turnieju wystąpi

Pierwsza część sezonu w wykonaniu Igi Świątek była po prostu rewelacyjna. Raszynianka jest od kilku miesięcy liderką światowego rankingu. Ponadto zaliczyła kapitalną serię 37. wygranych meczów z rzędu. To najlepszy wynik w historii w XXI wieku i jeden z najlepszych w ogóle. W międzyczasie triumfowała w turniejach Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz Paryżu, gdzie zdobyła swój drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Intensywność spotkań była dla niej poniekąd zabójcza, co przełożyło się na jej start podczas tegorocznego Wimbledonu. Polka była główną faworytką do zwycięstwa na londyńskich kortach, lecz poległa już w trzeciej rundzie. Na początku lipca przegrała w dwóch setach z Alize Cornet. Od tamtej pory 21-latka odpoczywa od tenisa, ale już wkrótce wróci do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Wiadomo, kiedy i gdzie do gry wróci Iga Świątek

Wiadomo już, kiedy i gdzie polska tenisistka wystąpi w zawodach z cyklu WTA 1000. Iga Świątek znalazła się bowiem na liście startowej turnieju WTA w Toronto w Kanadzie. Zmagania rozpoczną się tam w poniedziałek, 8 sierpnia. Tydzień później powinniśmy zobaczyć ją na kortach w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Będzie to doskonałe przetarcie przed zbliżającym się US Open, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Zanim jednak raszynianka przystąpi do rywalizacji w Toronto i Cincinnati, weźmie udział w charytatywnym przedsięwzięciu, którego jest inicjatorką. Zagra bowiem w meczu pokazowym w Krakowie, a będzie to miało miejsce już w sobotę, 23 lipca. Dwa dni później wystąpi na zawodach w Warszawie.

