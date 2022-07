Najnowszy ranking WTA. Są zmiany w pierwszej dziesiątce

WTA, czyli największa organizacja kobiecego tenisa zaktualizowała w poniedziałek 25 lipca ranking singla. Na jego szczycie nieprzerwanie od 4 kwietnia znajduje się Iga Świątek, która ma ogromną przewagę nad drugą Anett Kontaveit. Polka, która może pochwalić się wynikiem 37. wygranych meczów z rzędu, w najnowszym zestawieniu zgromadziła 8 335 punktów, to prawie dwa razy więcej niż kolejna zawodniczka. Na ostatnim miejscu podium uplasowała się Maria Sakkari z 4 190 oczkami.

Ranking WTA. Zmiany w pierwszej dziesiątce

Tuż poza podium uplasowała się Paula Badosa z 4040 punktami. 20 punktów mniej od Hiszpanki zgromadziła ONS Jabeur, która jest za nią. Szóstą pozycję zajmuję Aryna Sabalenka, a za nią uplasowała się Jessica Pegula. W porównaniu do ostatniego rankingu to w pierwszej dziesiątce rankingu WTA doszło tylko do jednej zmiany. Na ósmą pozycję awansowała Garbine Muguruza zamieniając się miejscem z Danielle Collins. Stawkę zamyka Emma Raducanu z uzbieraną liczbą 2717 punktów.

Polskie tenisistki w najnowszym rankingu WTA

Jeśli chodzi o pozostałe Polki w najnowszym zestawieniu WTA, to Magda Linette spadła z 66. na 68. miejsce. Z kolei Magdalena Fręch awansowała na 82. lokatę. W drugiej setce uplasowały się Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Pierwsza tenisistka zajęła 145. pozycję, a Chwalińska jest 162.

Ranking WTA na dzień 25 lipca 2022

Miejsce Imię i nazwisko Liczba punktów 1. Iga Świątek

8336 pkt

2. Anett Kontaveit

4476 pkt

3. Maria Sakkari

4190 pkt

4. Paula Badosa

4030 pkt

5. Ons Jabeur

4010 pkt

6. Aryna Sabalenka

3267 pkt

7. Jessica Pegula

3087 pkt

8. Garbine Muguruza

2886 pkt

9. Danielle Collins

2743 pkt

10. Emma Raducanu

2717 pkt



