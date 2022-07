Iga Świątek zachwycona akcją charytatywną. Dodała poruszający wpis

Pod koniec lutego Rosjanie rozpoczęli wojnę na Ukrainie. Miliony tamtejszych obywateli postanowiło poszukać schronienia poza granicami swojego kraju. Znaczna część uchodźców trafiła do Polski. Nadal jednak potrzebują oni pomocy. Dostrzegła to Iga Świątek, która od samego początku tej zbrojnej agresji otwarcie sprzeciwia się działaniom państwa Władimira Putina.

Młoda Polka podczas turniejów występuje z przypiętą do czapki wstążką w barwach narodowych Ukrainy. Co więcej, po triumfie w tegorocznym wielkoszlemowym Roland Garros przemówiła do naszych wschodnich sąsiadów, przekazując im słowa wsparcia oraz słowa otuchy. Teraz poszła o krok dalej.

Iga Świątek podsumował charytatywne wydarzenie. Jest dumna

Raszynianka wraz ze swoim sztabem postanowiła zorganizować specjalną akcję charytatywną. Dochód z tego przedsięwzięcia ma zostać przekazany na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną na Ukrainie. Wydarzenie, które miało miejsce w Krakowie, obfitowało w emocje. Liderka światowego rankingu zmierzyła się z Agnieszką Radwańską. Poza tym kibice zebrani na trybunach mogli podziwiać Serhija Stachowskiego, Martyna Pawelskiego. Na evencie pojawiła się również Elina Switolina oraz gość specjalny Andrij Szewczenko.

Po zakończonym wydarzeniu 21-latka opublikowała dość poruszający wpis na swoim Instagramie, w którym podzieliła się z fanami odczuciami dotyczącymi akcji charytatywnej. „Coś niesamowitego. W sobotę w Krakowie poczułam bardzo mocno to, jak bardzo sport może łączyć i jak wiele dobrego mogę dzięki niemu zrobić. Dziękuję Wam za obecność i wsparcie inicjatywy. Jestem dumna, szczęśliwa i wzruszona. To był dobry dzień” – napisała.

Nie zabrakło również podziękowań dla gości, sponsorów oraz organizatorów. „Razem pomogliśmy wielu osobom, także podtrzymując pamięć społeczną o wojnie w Ukrainie” – dodała.

instagramCzytaj też:

Najnowszy ranking WTA. Są zmiany w pierwszej dziesiątce