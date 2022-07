Iga Świątek zagra na Poland Open. Wymowne słowa Raszynianki przed pierwszym meczem

W poniedziałek na warszawskich kortach rozpoczął się BNP Paribas Poland Open 2022, w którym biorą udział 32 zawodniczki. Największa impreza tenisowa w Polsce wróciła do stolicy po dwunastu latach. Na temat tej zmiany wypowiedział się w „Fakcie” ojciec Igi Świątek – Tomasz. – Jest mi bardzo miło, że turniej jest w Warszawie. Gdy przenosiliśmy tę imprezę z Gdyni do stolicy, nie przypuszczaliśmy, że Iga będzie numerem jeden – powiedział na łamach tabloidu.

– Niektórzy obawiali się, że jako najlepsza tenisistka świata zrezygnuje z udziału, ale to nie wchodziło w grę. Mało tego, zapewniła mnie jako ojca, że zagra w tym turnieju od początku do końca – podkreślił Tomasz Świątek

Poland Open. Iga Świątek: Zapomniałam, jak to jest być na wakacjach

Sama Iga wypowiedziała się również na temat swojego udziału w rozgrywkach WTA 250. – Jestem bardzo zmobilizowana na ten turniej. Udało mi się odpocząć, choć jestem w ciężkim treningu i już zapomniałam, jak to jest być na wakacjach – stwierdziła Raszynianka.

Polka podkreśliła, że dotychczas miała bardzo mało okazji, by grać w Warszawie. – Na pewno będzie dużo stresu, ale cele się nie zmieniają. Do każdego turnieju przystępuję z zamiarem, by go wygrać. Chcę też wypromować tenis, a to najlepiej wyjdzie, jeśli będę zwyciężać w kolejnych meczach. Mam nadzieję, że zagram do niedzieli, by jak najwięcej pokazać kibicom – dodała Iga Świątek, cytowana przez Fakt.

Gdzie oglądać Poland Open?

Raszynianka swoje zmagania w BNP Paribas Poland Open rozpocznie w środę 27 lipca od starcia z Magdaleną Fręch. Planowo spotkanie ma rozpocząć się o godz. 15:00.

Zmagania na warszawskich kortach potrwają od 25 do 31 lipca. Transmisję „na żywo” z turnieju WTA 250 będzie można oglądać w Telewizji Polskiej oraz w aplikacji TVP Sport.

