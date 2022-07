Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał na WTA 250 w Warszawie. O której godzinie i gdzie objerzeć transmisję w TV?

Po porażce w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Iga Świątek postanowiła odpocząć. Liderka światowego rankingu nie wzięła udziału w kolejnych turniejach. Po kilku tygodniach zdecydowała się wrócić na kort i to w Warszawie. 21-latka przystąpiła do rywalizacji w zawodach WTA 250. W pierwszej rundzie pewnie pokonała inną reprezentantkę Polski Magdalenę Fręch w dwóch setach.

Iga Świątek zagra z Gabrielą Lee na BNP Paribas Poland Open 2022

W 1/8 finału BNP Paribas Poland Open 2022 raszyniance przyjdzie zmierzyć się z Rumunką Gabrielą Lee, która występuje w turnieju głównym jako „lucky loser”. 26-latka, co prawda ma większe doświadczenie niż Polka, ale nie umiejętności. Obecnie zajmuje 146. miejsce w rankingu WTA. W trakcie kariery zwyciężyła w pięciu zawodach rangi ITF. Po raz ostatni w maju tego roku, gdy w Bonita Springs pokonała Katarzynę Kawę.

Dla obu tenisistek będzie to pierwsza okazja do gry przeciwko sobie. Dotąd nigdy nie miały okazji. Oczywiście zdecydowaną faworytką tego pojedynku, jak i do wygrania całego turnieju jest liderka światowego rankingu pochodząca spod Warszawy.

Kiedy mecz Iga Świątek — Gabriela Lee? Gdzie oglądać transmisję w TV i stream online?

Mecz Iga Świątek — Gabriela Lee w drugiej rundzie WTA 250 w Warszawie odbędzie się w czwartek, 28 lipca. Będzie to trzecie spotkanie tego dnia na korcie centralnym, dlatego występ raszynianki najwcześniej rozpocznie się o godzinie 14:30. Jednak w zależności od wcześniejszych rywalizacji starcie to może zacząć się z opóźnieniem. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na antenie TVP Sport oraz za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

