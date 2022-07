Iga Świątek zagra z Caroline Garcią w Poland Open. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Iga Świątek idzie jak burza w tegorocznej edycji Poland Open, aczkolwiek nie można się temu dziwić. Turniej ten ma niską rangę w klasyfikacji WTA, bo klasyfikuje się go w kategorii 250. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie uczestniczą w nim zawodniczki ze światowego topu. Samo to sprawia, iż raszynianka uważana jest za główną faworytkę do wygrania całych rozgrywek.

Iga Świątek w doskonałej formie w 2022 roku

W 2022 roku 21-latka jest zresztą w genialnej formie, o czym świadczą jej liczne triumfy z pierwszej połowy obecnego sezonu. Polka ma już na swoim koncie zwycięstwa w takich turniejach jak Miami Open, Indian Wells, WTA w Dosze i Stuttgarcie, a przede wszystkim we French Open. W pewnym momencie Świątek miała na koncie 37 wygranych potyczek z rzędu. Jej passa dobiegła końca dopiero podczas Wimbledonu, gdy w trzeciej rundzie uległa 0:2 w starciu z Alize Cornet.

Poland Open. Iga Świątek wróciła do gry po krótkich wakacjach

Od początku rywalizacji w Poland Open Biało-Czerwona znów prezentuje wysoką formę. W trakcie krótkich wakacji, które urządziła sobie po wspomnianym Wimbledonie, w jej grze da się dostrzec większą świeżość. To przełożyło się już na dwa zwycięstwa, które odniosła w tegorocznej edycji turnieju WTA 250. Najpierw Świątek wygrała 2:0 z Magdaleną Fręch, a następnie w podobnym wymiarze rozprawiła się z Gabrielą Lee z Rumunii.

Teraz natomiast raszynianka zmierzy się z Caroline Garcią, reprezentującą Francję. Zajmuje ona dopiero 45. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Polka nadal lideruje w klasyfikacji. Naturalnie więc to tenisistka pochodząca spod Warszawy jest faworytką starcia.

Iga Świątek – Caroline Garcia w Poland Open. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Spotkanie 1/4 Poland Open z udziałem Igi Świątek zaplanowano na piątek 29 lipca. Mecz powinien rozpocząć się około 17:00. Transmisję z niego przeprowadzą kanały TVP 1 i TVP Sport. Steam online będzie natomiast dostępny na platformach sport.tvp.pl i WP Pilot.

