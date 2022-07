Sprzeczne komunikaty z obozu Igi Świątek. Chodzi o jej przyszłoroczny występ na Poland Open

Po dość niespodziewanej porażce Igi Świątek z Caroliną Garcią w ćwierćfinale Poland Open liderka światowego rankingu przyznała, że nie wie, czy w przyszłym roku weźmie udział w tym turnieju. – Nie wiem, czy w przyszłym roku też tu zagram, zastanowię się, czy w przyszłym roku wydłużyć przygotowania, czy pozostać już na twardej nawierzchni, albo odpuścić ten turniej – stwierdziła Raszynianka cytowana przez Polsat Sport.

Tomasz Świątek o występach Igi w Poland Open: Jestem umówiony z córką

Jej ojciec Tomasz Świątek powiedział przed ćwierćfinałowym starciem, że inaczej się umawiał z córką. Organizator turnieju WTA w Warszawie zapytany w TVP Sport, czy są plany, by tenisistka corocznie brała udział w Poland Open, odpowiedział, że ma taką nadzieję. – Będziemy robili wszystko, żeby tak było. Ja generalnie jako ojciec z córką jestem umówiony, że Iga będzie brała udział w tym turnieju i mam nadzieję, że tak się stanie – zdradził.

Iga Świątek weźmie udział w turnieju w Toronto

Teraz decyzja należy do tenisistki, która już przygotowuje się do kolejnego turnieju. Jak powiedziała po jednym z meczów, że już praktycznie zaczęła już sezon na twardym korcie. – Niedługo wyjeżdżamy do Toronto, ale bardzo chciałam zagrać w tym turnieju, bo wiedziałam, że atmosfera będzie niesamowita i będzie to super doświadczenie, by też nauczyć się grać u siebie – przyznała pierwsza rakieta świata po meczu pierwszej rundy Poland Open. Już 8 sierpnia rozpocznie się Canadian Open w Toronto w ramach turnieju WTA 1000.

