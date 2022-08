Turniej ATP w Waszyngtonie. Błyskawiczna porażka Huberta Hurkacza w deblu

Hubert Hurkacz, który aspiruje do bycia w pierwszej dziesiątce światowego rankingu tenisistów, zmarnował pierwszą szansę na poprawienie wyniku przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open. Polak odpadł w pierwszej rundzie debra ATP w Waszyngtonie. Wrocławianin będzie miał szansę na rewanż w turnieju singlowym, do którego podchodzi rozstawione z numerem drugim i z wolnym losem.

W nocy ze środy 2 sierpnia na 3 sierpnia rozpoczął się turniej ATP W Waszyngtonie. Tenisiści najpierw swoje zmagania rozpoczęli od starć w deblu. Hubert Hurkacz zgłosił się do tych rozgrywek z Amerykaninem Tommym Paulem. Para błyskawicznie odpadła w pierwszej rundzie turnieju, przegrywając z Danielem Evansem i Johnem Peersem 6:7, 4:6. Duet polsko-amerykański miał swoje szanse w tym meczu, by doprowadzić do remisu po pierwszym przegranym secie, ale przy prowadzeniu 4:3 oddali trzy kolejne gemy i już nie zdołali odwrócić losów meczu. Kolejna szansa Huberta Hurkacza w turnieju ATP w Waszyngtonie Polak w waszyngtońskim turnieju wystartuje także w singlu. Tenisista pochodzący z Wrocławia w tym turnieju jest rozstawiony z "dwójką" i w pierwszej rundzie miał wolny los. W drugiej zmierzy się z reprezentantem Finlandii Emilem Ruusuvuorim. To starcie rozpocznie się w środę 3 sierpnia nie wcześniej niż o godz. 18:00. To będzie pierwszy pojedynek Huberta Hurkacza z Finemm, który w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Stanów Zjednoczonych wyeliminował Mackenzie McDonalda, wygrywając 1:6, 6:4, 6:4. Najnowszy ranking ATP. Hubert Hurkacz wciąż poza pierwszą dziesiątką W najnowszym rankingu ATP Hubert Hurkacz uplasował się na 11. pozycji. Polak uzbierał 3015 punktów i już 380 oczek brakuje mu do dziesiątego Jannika Sinnera. W pierwszej setce znalazł się również Kamil Majchrzak, który uplasował się na 85. miejscu. Daniel Michalski i Kacper Żuk uplasowali się w trzeciej setce zestawienia. Michalski zajął 249. lokatę, a Żuk 266. Czytaj też:

