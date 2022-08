Iga Świątek poznała rywalki w turnieju WTA w Toronto. Może zagrać z legendarną tenistką

Po kilku tygodniach przerwy od rywalizacji na najwyższym poziomie Iga Świątek wróciła do gry. Wzięła ostatnio udział w turnieju w Warszawie. Liderka światowego rankingu była największą faworytką do końcowego triumfu, ale dość niespodziewanie poległa i to już w ćwierćfinale z Francuzką Caroline Garcią. Teraz 21-letnia Polka przygotowuje się do startu w National Bank Open w Toronto.

WTA 1000 w Toronto. Iga Świątek poznała rywalki

Podczas imprezy, która rozgrywana będzie na twardej nawierzchni, raszynianka będzie najwyżej rozstawioną tenisistką. W pierwszej rundzie Iga Świątek otrzymała wolny los, oznacza to, że do rywalizacji przystąpi dopiero od kolejnego etapu. Jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni z pary Weronika Kudermetowa — Shelby Rogers. Zatem już od pierwszego spotkania czeka ją nie lada wyzwanie.

To nie koniec emocji, ponieważ w przypadku do trzeciej rundy, 21-latka zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad Maią, Włoszką Martiną Trevisan lub też z finalistką zeszłorocznego US Open i reprezentantką gospodarzy Kanadyjką Leylah Fernandez. Niewykluczone jest także starcie z Sereną Williams. Wybitna amerykańska zawodniczka znalazła się bowiem w tej samej części turniejowej drabinki.

Ponadto rywalkami Polki w kolejnych etapach mogą być Szwajcarka Belinda Bencić, Hiszpanka Garbine Muguruza, Japonka Naomi Osaka oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka. Turniej WTA 1000 w Toronto rozpocznie się w poniedziałek 8 sierpnia. Natomiast pierwszy mecz Igi Świątek został zaplanowany na środę 10 sierpnia.

