Serena Williams ogłosiła zakończenie kariery! Legendarna tenisistka zdradziła, kiedy to nastąpi

9 sierpnia Serena Williams kolejny raz zaszokowała cały sportowy świat. Tym razem jednak nie chodzi o kolejny spektakularny sukces tenisistki, lecz ostateczną decyzję dotyczącą jej kariery. Na łamach „Vogue” ukazał się artykuł, z którego dowiadujemy się, iż Amerykanka postanowiła zakończyć swoją przygodę z zawodowym sportem.

Serena Williams wyjaśniła, dlaczego kończy karierę.

– Nigdy nie lubiłam słowa „emerytura”. Nie brzmi ono jak nowoczesne określenie. Myślałam o tym dużo i co to słowo oznacza dla ludzi. Dla być może lepszym określeniem jest „ewolucja”. Piszę to, by powiedzieć wam, że ewoluuję ze świata tenisa w kierunku innych rzeczy, które są dla mnie ważne – napisała sama zawodniczka w osobistym tekście opublikowanym na stronie internetowej wcześniej wspomnianego magazynu.

– Kilka lat temu założyłam firmę „Serena Ventures”, a nie długo potem założyłam rodzinę. Teraz chcę się dla nich poświęcić – dodała.

Kiedy Serena Williams wystąpi po raz ostatni? Wszystko już jasne

Przy okazji Williams zdradziła, kiedy zamierza po raz ostatni wyjść na kort. Przyznała, że nie była gotowa, by wygrać Wimbledon, ale ma nadzieję, że znacznie lepiej pójdzie jej w turnieju wielkoszlemowym, który niebawem odbędzie się w Nowym Jorku. Mowa oczywiście o tegorocznej edycji US Open, której start zaplanowano na 29 sierpnia.

– Nie oczekuję specjalnej ceremonii. Jestem fatalna w pożegnaniach, najgorsza na świecie. Proszę, pamiętajcie jednak, że jestem wam wdzięczna tak, że trudno to wyrazić słowami. Nieśliście mnie do wielu zwycięstw oraz trofeów. Będzie mi brakowało tej wersji siebie, dziewczyny grającej w tenisa, i będzie mi brakowało również was – napisała w dalszej części eseju, zwracając się bezpośrednio do fanów.

W swojej karierze Serena Williams wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe. Do rekordu wszech czasów ustalonego przez Margaret Court brakuje jej tylko jednego triumfu i właśnie z tego powodu Amerykanka chce jeszcze spróbować swoich sił w US Open.

