Hubert Hurkacz zrewanżował się Finowi. Polak awansował do kolejnej rundy ATP w Montrealu

Po porażce na turnieju ATP 500 w Waszyngtonie Hubert Hurkacz przystąpił do turnieju w Montrealu. Polak niespodziewanie wylosował Emila Ruusuvuoriego, z którym przegrał przed tygodniem, więc to była idealna okazja, by zrewanżować się Finowi.

Turniej ATP w Montrealu. Rewanż Hurkacza za turniej w Waszyngtonie

Tak też się stało. Wrocławianin pewnie wszedł w pierwszego seta, przełamując rywala w szóstym gemie. Przy wyniku 4:2 dla Polaka, ten pewnie wygrał swój serwis, nie tracąc punktu, dzięki czemu był o włos od wygrania pierwszego seta. W kolejnym rozdaniu Fin jednak obronił swój serwis, ale przy podaniach Hurkacza ten nie miał już nic do powiedzenia. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:3.

Już na początku drugiego seta Ruusuvuori przejął inicjatywę. Najpierw wygrał swoją zagrywkę, a przy podaniu Hurkacza miał aż cztery break pointy, ale na szczęście dla Polaka żadnego nie wykorzystał. Tenisiści wygrywali swoje serwisy i przy wyniku 6:5 doszło do tie-breaka, którego ostatecznie wygrał Fin.

Ostatni set to już pokaz dominacji Hurkacza. Przy wyniku 1:0 miał dwa break pointy, ale Fin się obronił. Swoją drugą szansę do przełamania wrocławianin miał już przy wyniku 3:2. Ruusuvuori obronił dwa break pointy, ale jak to się mówi – do trzech razy sztuka i za trzecim razem Polakowi udało się zdobyć gema. Przy wyniku 5:2 dziesiąta rakieta świata Fin znów przegrał swój serwis i ostatecznie tego seta 2:6.

Turniej ATP 1000 w Montrealu. Ile Hubert Hurkacz może zarobić?

Zwycięstwo pozwoliło awansować Hubertowi Hurkaczowi do 3. rundy turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu. Zwycięzca całego turnieju otrzyma 915 tys. dolarów, a do tej pory wrocławianin zainkasował około 80 tys. dolarów.

